Migrationsverket drar sig ur Prideparaden

Helsinki Priden tunnusbiisin tehneen Miia Liun soittolista.

Syksyllä ensimmäisen albuminsa julkaiseva Miia Liu on artisti, jonka nimeä tottelee myös keikoilla mukana kulkeva bändinsä. Tulevan levynsä esikoissingle I'd Go Gay for You on parhaillaan käynnissä olevan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen teemaviikko Helsinki Priden tunnuskappale.