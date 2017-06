Universiteten har lyckats samla in mer pengar än väntat

Puheluonnos, jonka voit muokata itsellesi.

Tähän aikaan vuodesta merkittävä joukko kansalaisia, enimmäkseen siitä nuoremmasta ja lupaavammasta päästä, valmistuu jostakin tutkinnosta. Se on juhlan paikka. Juhlassa on tapana pitää puhe. Seuraava puheluonnos on korvauksetta kenen tahansa sitä tarvitsevan käytössä tämän kevään valmistujaisissa.