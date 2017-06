Byar på 25 m/s uppmätta i Hangö - posta era bilder på stormen i Svenskfinland

På norra Östersjön och västra Finska viken råder stormvarning. Också på landområden i landets södra del och landskapen Satakunta, Birkaland, Mellersta Finland och Södra Savolax varnas för kraftig nordostlig vind, upp till 15 m/s i vindbyarna.

Yles väderkonto på Instagram rapporterar om att vinden tilltagit under eftermiddagen och att byar på 24,9 m/s har uppmätts i Hangö.

Har den hårda vinden ställt till det där du befinner dig? Skicka gärna in en bild, vi samlar dem i den här artikeln. Har trädgårdsmöblemanget blåst iväg, har träd och telefonstolpar fallit omkull - eller ser du mäktiga skumkammar på vågtopparna?

Posta bilden på sociala medier, och använd hashtaggen #sommarstorm så hittar vi dem. Du kan också skicka in din bild per e-post till justnu@yle.fi eller per Whatsapp på numret 040-674 2085.

Vi samlar bilderna i den här livebloggen: