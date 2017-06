Filmrecension: It comes at night – och ger dig rysningar

Vad är en mänska kapabel att göra då hon är desperat? Den frågan ställer en av personerna i filmen och de ställer den lika mycket till varandra som till oss i publiken.

Uppställningen i filmen It comes at night är bekant. Vi förstår att det brutit ut en virusepidemi. Det råder brist på vatten och mat. De få som överlevt har dragit sig tillbaka till vildmarken och försöker överleva så gott det går.

Paul (Joel Edgerton), hans fru Sarah (Carmen Ejogo) har tillsammans med deras 17-åriga son Travis (Kelvin Harrison Jr.) och hunden Stanley barrikerat sig i en stor trävilla långt ute i skogen.

De har spikat upp skydd för alla fönster och ser till att dubbeldörren alltid är låst. De har med andra ord skapat sig en fästning där de känner sig skyddade. Ända tills de en natt hör ljud från ytterdörren.



Nej, det är inte korv de tänker grilla. Tre personer med andningsskydd står vid en stor brasa och tittar på elden. Bild: All Rights Reserved. ©Eric McNatt

Spoiler alert!

Vill du se filmen utan att veta alltför mycket skall du hoppa över de följande två styckena!

Den som bryter sig in är Will (Christopher Abbot) och han söker vatten för sin familj som också gömt sig i skogen. Paul är först misstänksam, kan han lita på Will? Men Will säger att han har mat. Och kanske de tillsammans skulle vara starkare än då två familjer var för sig försöker överleva? Så snart gör Will och hans familj sällskap i villan.

Men den utvidgade familjen betyder inte bara mera mat och mer umgänge. Det uppstår även en underlig mental armbrytning mellan de två männen och en växande misstänksamhet. Medan 17-åriga Travis känner sig allt mer attraherad av Wills fru.

Travis är den intressantaste karaktären, han är känslig och hygglig, balanserar mellan barndom och vuxenliv. Och plågas av fruktansvärda mardrömmar.



Travis (Kelvin Harrison Jr.) sitter vid ett bord och ser på när den lilla pojken (Griffin Robert Faulkner) ritar. Bild: All Rights Reserved ©ericmcnatt

Enkla men effektiva skräckmedel

Det behövs inte mycket för att man som åskådare skall känna fara och rädsla och till och med skräck. När vi väl lärt känna Paul och hans familj och börjat bry oss om dem behövs det inte mer än att kameran sakta glider längs med en mörk korridor, en lampa som kastar långa skuggor och huvudpersonens nervösa andning.

Och när vi en gång blivit övertygade om att det farliga finns där ute i skogen behövs det inga zombier som kommer staplande eller slemmiga monster. Skogen är skräckinjagande även i fullt dagsljus.

Och så förstås frågan – hur länge kan de skydda sig mot viruset? Vem är den som kommer att hämta med sig viruset in i villan?

Och hur klarar rädda mänskor av att bo tillsammans i en stor villa där det finns en massa vapen?

När undergången kommer

Regissören Trey Edwards Shults har skapat en skräckfilm som sedan allt mer övergår till att bli en mer psykologisk skildring av hur mänskor försöker överleva när undergången kommer. Då mänskan desperat försöker hålla fast vid det normala. Försöker vara civiliserad och human, för att det är det rätta.

För i slutändan handlar filmen om vad vi är beredda att göra för att överleva.

Och att det som titeln syftar på, ”det” som kommer nattetid, finns kanske redan här.

Det är kanske kusligt att se filmen It comes at night men det riktigt obehagliga börjar egentligen när du promenerar ut ur biografen och funderar på hur du själv skulle ha reagerat.