Nyförvärvet levererade direkt – Royals körde över Saints hemma i Vasa

Vaasalainen Seppo Ovie Evwaraye on tuttu mies amerikkalaista jalkapalloa seuraaville. Hän teki aikanaan uran pelaajana ja valmentaa nyt Vaahteraliigassa pelaavaa Wasa Royalsia. Suomalais-nigerialaisen taustan omaavan miehen joukkue on monikulttuurinen - ja hän on ylpeä siitä.