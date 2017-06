Stavhopparen Matti Mononen lägger av: ”Min karriär blev en besvikelse”

Den mångfaldige finska mästaren Matti Mononen avslutar karriären. Stavhopparen säger i ett pressmeddelande att meningen var att slutföra säsongen – men kroppen säger nej.

– Min fysik räcker inte till. Jag har fattat beslutet att avsluta karriären, säger Mononen.

Den 33-årige stavhopparen tog tre FM-guld under sin karriär och hade ett personbästa på 570. Mononen representerade Finland i flera stortävlingar, men klarade aldrig av att utmana världseliten.

Mononen säger själv att karriären inte tog den fart som han hade förväntat sig.

– När jag blickar tillbaka så ser jag att min karriär blev en stor besvikelse. Jag nådde aldrig de mål som jag satte upp för mig själv, säger Mononen.