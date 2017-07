Läckor och spekulationer inför kvällen då en massa NHL-kontrakt presenteras

På lördagskvällen klockan 19.00 får NHL-klubbarna börja skriva avtal med kontraktslösa spelare och många redan framförhandlade avtal förväntas presenteras direkt. Kevin Shattenkrik uppges välja mellan New Jersey och Tampa Bay, medan Antti Niemi spekuleras vara nära ett kontrakt med Pittsburgh.

NHL-klubbarna får den 1 juli börja teckna kontrakt med fria agenter, det vill säga kontraktslösa spelare som är över 26 år gamla eller har spelat minst sju år i NHL.

Unga ishockeyspelare som draftas av NHL-klubbar har oerhört begränsade möjligheter att påverka var de spelar. Det är ofta först efter ett stort antal säsonger i ligan som spelarna helt fritt får förhandla om sina kontrakt.

Spelare med nykomlingskontrakt som Connor McDavid, Auston Matthews och Patrik Laine har en grundlön under en miljon dollar. Kollektivavtalet CBA är konstruerat på ett sätt som innebär att många unga spelare tvingas inleda karriären med löner som är klart lägre än marknadsvärdet.

Eftersom NHL tillämpar ett lönetak, 75 miljoner dollar per säsong, går det inte att bygga ett lag enbart runt spelare från den fria marknaden. Att plocka in en eller två dyra men rutinerade spelare kan däremot komplettera truppen på ett önskvärt sätt.

Denna sommar bedöms Kevin Shattenkirk och Alexander Radulov vara de mest attraktiva spelarna på marknaden.

Position: Back

Ålder: 28

Säsongen 2015–2016: 80. 13+43=56 poäng i St. Louis Blues / Washington Capitals

Möjlig lön: 6,5 miljoner dollar

Kommentar: Enligt TSN:s Bob McKenzie väljer Shattenkirk antagligen mellan New Jersey och Tampa Bay.

Position: Anfallare

Ålder: 30

Säsongen 2015–2016: 76. 18+36=54 poäng i Montreal Canadiens

Möjlig lön: 6,5 miljoner dollar

Kommentar: Enligt TSN:s Pierre LeBrun ska 10–11 lag ha visat intresse för ryssen. The Hockey News nämner spekulativt Carolina, Dallas, Florida, NY Rangers och Vegas som potentiella klubbadresser.

Det är möjligt att Radulovs nästa kontrakt låter vänta på sig, sade TSN:s Pierre LeBrun. Montreal har fortsättningsvis intresse, men tänker inte erbjuda Radulov det 6–7-årskontrakt som han är ute efter.

Position: Back

Ålder: 28

Säsongen 2015–2016: 82. 3+10=13 poäng i Washington Capitals

Möjlig lön: 5 miljoner dollar

Bild: Jeanine Leech/Icon Sportswire/All Over Press

Karl Alzner på isen. Karl Alzner på isen. Bild: Jeanine Leech/Icon Sportswire/All Over Press

Kommentar: En fortsättning i Washington är så gott som utesluten, skriver Jill Sorenson på Twitter. Montreal uppges ha visat starkt intresse för Alzner. Alzner uppges vara ute efter ett sexårskontrakt med fem miljoner dollar i årslön.

Att flytta hem till Vancouver har också spekulerats vara ett alternativ.

Position: Center

Ålder: 37

Säsongen 2015–2016: 79. 7+43=50 poäng i San Jose Sharks

Möjlig lön: 4,5 miljoner dollar

Kommentar: Kan fortsätta i San Jose, men det finns intresse från många klubbar. Byter Thornton klubb uppges Los Angeles vara den starkaste kandidaten. Nashville är ett annat alternativ.

Position: Center

Ålder: 30

Säsongen 2015–2016: 71. 20+19=39 poäng i Arizona Coyotes / Minnesota Wild

Möjlig lön: 4,5 miljoner dollar

Bild: All Over Press

Martin Hanzal i Arizonas tröja. Martin Hanzal bytte klubb från Arizona till Minnesota. Bild: All Over Press

Kommentar: Har än så länge inte starkt kopplats ihop med någon klubb. Arizona, Carolina och Montreal har spekulerats kunna erbjuda tjecken ett kontrakt.

Position: Back

Ålder: 38

Säsongen 2015–2016: 62. 6+30=36 poäng i Montreal Canadiens

Möjlig lön: 4,5 miljoner dollar

Kommentar: Uppges kräva 12 miljoner för att krita på ett tvåårskontrakt med Montreal Canadiens.

McKenzie skriver att Montreal inte ska vara beredda att gå med på det.

Position: Anfallare

Ålder: 28

Säsongen 2015–2016: 53. 30+36=66 poäng i SKA Sankt Petersburg

Möjlig lön: 4 miljoner dollar

Kommentar: Har enligt McKenzie tecknat ett treårskontrakt med Florida Panthers värt fyra miljoner dollar per säsong.

Position: Anfallare

Ålder: 35

Säsongen 2015–2016: 80. 24+24=48 poäng i Washington Capitals

Möjlig lön: 3,5 miljoner dollar

Kommentar: Väljer enligt TSN:s Darren Dreger mellan 3–4 lag. Åtminstone NY Islanders, Philadelphia och Tampa Bay uppges vara intresserade. Att fortsätta i Washington Capitals är så gott som uteslutet på grund av NHL:s lönetak.

Position: Anfallare

Ålder: 37

Säsongen 2015–2016: 82. 27+19=46 poäng i San Jose Sharks

Möjlig lön: 3,5 miljoner dollar