När kan man öppna en grav?

Misstänkt mord? Ja. Faderskapsutredning? Nej.

Ovanliga gravfrågor har präglat nyhetsflödet den senaste veckan. I måndags kom nyheten om att en kvinna i Spanien som ansökt om att Salvador Dalís grav ska öppnas för en faderskapsutredning har fått sin begäran godkänd i en domstol i Madrid.

Eventuellt kan beslutet ännu överklagas så frågan är inte helt slutbehandlad.

Kan motsvarande hända här - att en grav öppnas för en faderskapsutredning?

Nej, säger Urpo Kangas, professor i civilrätt vid Helsingfors universitet.

- Absolut inte. Efter begravning eller kremering är det inte längre tillåtet.

Gäller frågan en avliden som nyligen gått bort, men ännu inte begravts, då kan man få rätt till ett vävnadsprov innan gravläggningen, förklarar Kangas.

Dessutom finns det möjlighet att få ta del av prover som tagits under personens livstid.

I Finland finns det i det fallet ofta sådana prover. Vanligen har den avlidna dessutom tillbringat sista tiden på sjukhus där nya prover tagits.

Misstänkt mord berättigar till gravöppning

Polisen kan däremot öppna en grav, utifall att det handlar om utredning av ett brott mot liv, dvs mord eller dråp.

- Säg att någon dött och begravts och ett halvt år senare kommer det fram uppgifter om att personen kan ha varit utsatt för mord eller dråp, kanske förgiftats. Då kan polisen överväga att öppna graven och låta utföra rättsmedicinska undersökningar på kroppen, säger kriminalkommissarie Olli Töyräs vid centralkriminalpolisen.

En inofficiell grav

Veckans andra ovanliga gravnyhet var fallen i Hausjärvi, en utredning som Olli Töyräs håller i.

Centralkriminalpolisen efterlyste tidigare i veckan allmänhetens tips gällande de fyra skelett man hittat där i maj. (länk)

I det fallet handlar det inte om rätten att öppna en grav eftersom den är helt inofficiell.

Det började med att centralkriminalpolisen började undersöka ett tips från allmänheten om något som såg ut som en grav i skogen. En plats som någon också märkt ut med ett kors. Förundersökning inleddes och skogsgraven öppnades med tanke på en eventuell koppling till moderna mord och försvinnanden som skett i området under 1980- och 1990-talen.

Då polisen började gräva hittade de lämningar efter hela fyra personer. Samtliga uppenbarligen skjutna.

Nu då den rättsmedicinska undersökningar genomförts tror polisen att det handlar om människor som råkat illa ut under inbördeskriget 1918.

Nu ber man om allmänheten om tips för att hitta eventuella kopplingar till de fyra avlidna människorna.

- Det har redan ringt folk till oss. Människor i vars släkt det inträffat ouppklarade försvinnanden just år 1918, berättar Töyräs.

All slags tips tas emot under sommaren och därefter går man vidare med att försöka ringa in eventuella efterlevande till de avlidna.

I ett senare skede kan man göra jämförande dna-analyser mellan nu levande människor och det dna man får av benfynden.

- Om det finns levande släktingar vet man ju inte, men teoretiskt är det möjligt, säger Töyräs.

Normalt hör det inte till polisens arbetsområde att utreda gravfynd.

- Men i och med att graven oberoende öppnades så kan vi nu hjälpa till att bidra med lite klarhet till det finländska samhällets historia, konstaterar Töyräs.

