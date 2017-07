Carey Price stannar i Montreal på saftigt kontrakt – blir bäst betalda målvakten i NHL

Bild: Epa/All over press

Carey Price hålls i Montreal. Målvakt räddar i knästående. Bild: Epa/All over press

Ishockeyklubben Montreal Canadiens vill behålla stjärnmålvakten Carey Price i åtta år till. Det nya kontraktet är värt över 80 miljoner dollar.

Canadiens, i den fullständigt ishockeytokiga kanadensiska staden Montreal, har skrivit på ett åttaårigt förlängt kontrakt med målvakten Carey Price. Han har ett år kvar på sitt föregående kontrakt och får 6,5 miljoner dollar nästa säsong. Den kanadensiska målvakten fyller 30 år i augusti och ser enligt kontraktlängden ut att kunna hållas i laget karriären ut.

Det nya kontraktet ger Price 10,5 miljoner dollar i snitt per år, skriver NHL på sin webbplats. Han blir den bäst betalda målvakten i NHL, då New York Rangers Henrik Lundqvist i snitt får 8,5 miljoner per år.

Trogen "Habs" hela karriären

Price valdes som femte spelare i NHL-draften 2005 av just Canadiens. Säsongen 2015 vann han bland annat Vezina Trophy (årets målvakt) och Hart Trophy (grundseriens bästa spelare) i NHL.

Han har också vunnit OS-guld (2014) och guld i World Cup (2016) med Kanada.

