Bloggar och tankesmedjor vanliga källor i asylbeslut

Toimeentulotuen hakuruuhka on helpottanut. Turvapaikkapäätöksissä on entistä enemmän virheitä. Vantaan taloja lämmitetään jätteillä. Kiinasta pääsee ehkä pian suoralla lennolla Lappiin. Tampereen Vapriikki-museossa on tavaroita Pekingin Kielletystä kaupungista.