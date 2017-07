Ernst Mether-Borgström - abstrakt pionjär, färgernas mästare

Är "AS Long As Possible" världens längsta konstverk?

På Kiasma i Helsingfors pågår ARS17, utställningen för samtidskonst, med den digitala nutiden vi lever i som tema. Bland konstverken är det förståeligt nog videoinstallationer, -spel och interaktiva verk med mängder av sladdhärvor, kablar, flimmer och surr som dominerar.