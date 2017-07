Rekordsommar för hotellen i Vasa

Hotellen i Vasa ser fram emot en till rekordsommar med många gäster. Förra sommaren hade hotellen rekordmånga övernattningar och den här sommaren ser ännu bättre ut.

Sokos Hotel Vaakuna har ganska många bokningar för juli och enligt Max Hellqvist kommer hotellet att bli fullbokat om vädret blir bra.

- Folk funderar och bestämmer sig på morgonen för vart de ska åka och till Vasa kommer de gärna för det vackra vädrets skull, säger Hellqvist.

Affärsresor och turister

Hellqvist berättar att man redan förra sommaren märkte att affärsresorna inte tog slut vid midsommar utan fortsatte två veckor in i juli och den trenden håller i sig också i år.

- Förra veckan började också turisterna komma, säger Hellqvist.

Ari-Pekka Soini på Sokos Hotel Royal berättar att hotellet i juni månad hade rekordmånga övernattningar.

- Juli ser bra ut trots att vi inte har några större evenemang i Vasa då och augusti ser jättebra ut, säger Soini.

Snabba bokningar

Också på hotell Astor i Vasa har juni varit en bra månad och juli ser lovande ut. Enligt Petra Gästgivars görs bokningarna ofta ganska sent.

- Folk bestämmer sig med ganska kort varsel var de ska bo. På kvällen kan det se ut som att vi inte har så många bokningar och på morgonen när man kommer på jobb kan hotellet vara fullbokat följande natt, säger Gästgivars.

Hotel Epoque i Jakobstad är just nu ganska fullbokat. Under Jakobs dagar 16 till 23 juli är hotellet redan nu nästan fullbokat och resten av månaden ser också ut att få många övernattningar.

På Hotel Red and Green i Närpes har många nätter i veckorna i varit fullbokade medan det under veckosluten har funnits lediga rum. Under Tomatkarnevalen sjunde till åttonde juli är hotellet fullbokat medan det under slutet av juli fortfarande finns ganska många lediga rum.