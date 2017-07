Dominant uppvisning av Lundanes på långdistansen – Portin elva

Bild: EPA / All Over Press

Olav Lundanes i farten. Olav Lundanes, EM 2012. Bild: EPA / All Over Press

Olav Lundanes var i en klass för sig på långdistansen i orienterings-VM. Norrmannen knep guldet med en nära intill tvåminutersmarginal till tvåan – samtidigt som Fredric Portin fick nöja sig med en elfte plats.

Paimion Rasti-löparen Lundanes gjorde en så gott som perfekt löpning, och fick till slut också fira VM-guld på kungsdistansen i Tartuterrängen. Ryssen Leonid Novikov stod också för en gedigen insats och får till slut fira silver.

Sverige knep sin andra medalj för dagen då William Lind klockade in den tredje snabbaste tiden. Lind förlorade till Lundanes med två minuter och tretton sekunder.

Fredric Portin klockade in den bästa finländska tiden, som räckte till för en elfte plats. Portin blev till slut knappt tio och en halv minut efter klubbkamraten Lundanes.

Resultat, långdistans:

1. Olav Lundanes NOR 1.45:25

2. Leonid Novikov RUS +1:50

3. William Lind SWE +2:13

4. Magne Daehli NOR +3:08

5. Eskil Kinneberg NOR +4:33

6. Daniel Hubmann SUI +4:59

7. Fabian Hertner SUI +6:03

8. Johan Runesson SWE +6:24

9. Martin Regborn SWE +7:19

10. Timo Sild EST +8:11

11. Fredric Portin FIN +10:26

…

19. Miika Kirmula FIN +15:30

39. Einari Heinaro FIN +33:53