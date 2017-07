Nytt svenskt orienteringsguld – Tove Alexandersson överlägsen i Estland

Bild: All Over Press

Det blev svensk fest också i damernas långdistans i orienterings-VM. Tove Alexandersson stod för en riktig panginsats och knep guldet med bred marginal före Maja Alm och Natalia Gemperle. Merja Rantanen var för sin del sjua.

Alexandersson stod över sprintfinalen på grund av förkylning, men visade genast att hon inte tappat formen. Svenskan inledde starkt, rev upp en ordentlig lucka till tvåan Maja Alm, och kunde spara på krafterna under slutet.

– Det skulle ha varit en större överraskning om Alexandersson inte skulle ha vunnit. Hon är helt enkelt grymt överlägsen i den här terrängen, summerar Yle Sportens referent Magnus Eklöv.

Danskan Alm, som knep guldet i stafetten, kom i mål en minut och 32 sekunder långsammare än Alexandersson. Ryskan Natalia Gemperle knep bronset, fem minuter och 36 sekunder efter svenskan.

Bästa finländare var Merja Rantanen, vars tid räckte till en sjundeplats. Sari Anttonen var 13:e och Saila Kinni 19:e.

Resultat, långdistans:

1. Tove Alexandersson SWE 1.19:10

2. Maja Alm DEN +1:32

3. Natalia Gemperle RUS +5:36

4. Anne Margarethe Hausken Nordberg NOR +7:56

5. Elena Roos SUI +8:03

6. Emma Johansson SWE +8:17

7. Merja Rantanen FIN +8:36

8. Sabine Hauswirth SUI +8:48

9. Ida Marie Näss Björgul NOR +9:48

10. Andrine Benjaminsen NOR +9:48

…

13. Sari Anttonen FIN +11:13

19. Saila Kinni FIN +14:44