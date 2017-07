”Jag grät i omklädningsrummet” – Rinne berättar om de tuffa Stanley Cup-ögonblicken

Pekka Rinnes Nashville tog sig överraskande till final i ishockeyns Stanley Cup – men fick till slut ge sig mot Pittsburgh. Plötsligt kände jag mig väldigt trött, jag kände bara tomhet, säger Rinne till The Players’ Tribune.

Utmattning och tomhet. Så beskriver Pekka Rinne ögonblicken efter den avgörande Stanley Cup-förlusten mot Pittsburgh.

Rinne talar om Stanley Cup-finalserien och vägen dit i en lång text i The Players’ Tribune. Det var den första finalserien någonsin för Nashville.

Nashville föll i den sjätte finalmatchen efter två väldigt sena mål. Patric Hörnqvist gjorde 1–0 med en och en halv minut kvar och Carl Hagelin satte den sista spiken i kistan med sekunder kvar att spela.

– Fram till Hagelins mål i tom bur trodde jag att vi skulle vinna. Jag har fortfarande svårt att acceptera att vi inte gjorde det, säger Rinne.