Linnea Skog: Från Borgå till Toronto och LA

Med sina tretton år är Linnea Skog den yngsta sommarprataren i Yle Vega någonsin - men hon är också den yngsta Jussi-vinnaren i Finland någonsin.

Det är på Jussigalan i våras som öppningsscenen i Skogs sommarprat utspelar sig. Precis innan priset för bästa kvinnliga huvudroll delas ut.

- Jag vågar inte titta när Tommi Korpela öppnar brevet. Jag tittar ner i golvet och kniper ihop mina händer så hårt att knogarna vitnar.

När Linnea hör sitt namn ropas upp tror hon först inte att det är sant.

Teater i blodet

Från galan får vi följa med en vanlig flickas uppväxt i en teaterfamilj där både morfar och pappa har valt skådespelarbanan. Linnea beskriver hur hon trivdes bakom kulisserna på unga teatern, där hon noggrannt undersökte hur skådespelarna gjorde när de inte syntes på scenen.

Nervöst på hästryggen

Vi får också vara med under inspelningarna av filmen Tyttö Nimeltä Varpu (Den Lilla Sparven), sommaren 2016. Mest nervöst var det att spela in scenerna där Linnea skulle rida. Dessutom byttes hästen i filmen ut precis före scenerna skulle spelas in.

- Den nya hästen var nästan fullvuxen och jag var ganska rädd. När jag skulle galoppera så orkade jag inte hålla den i galopp, för jag är ganska kort och mina ben nådde inte riktigt runt hästens mage, berättar Skog.

Hon hade en stuntflicka som spelade in de mer krävande scenerna i manegen.

Allt i sommarpratet handlar ändå inte om framgångarna i filmvärlden utan vi får också ta del av några alldeles vanliga sommarminnen- och planer som sträcker sig från Lofoten i norr till Hangö i väster och Borgå i öst.

- Sommaren är bäst, jag älskar sommaren. Jag får vara med min bästa vän, jag får simmma, det är varmt, blommorna blommar, det är vackert, man får äta glass, vara med vänner och man har ingen skola. På sommaren är alla glada.

Linnea Skogs sommarprat hör du i Yle Vega klockan 10:03 och 18:03

Ladda ner en musikfri podcast, eller lyssna till musiken i Skogs sommarprat.