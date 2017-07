Megaskräll av Wasa Royals – körde över guldfavoriterna på hemmaplan

Helsingfors Roosters har dominerat den inhemska toppligan i amerikansk fotboll de senaste åren – men på torsdagskvällen åkte laget på en käftsmäll i Vasa. Hemmalaget Royals stod för en fantastisk insats och slog Roosters med 29–14.

Det andra mötet mellan lagen var minst sagt väntat, då den första matchen urartade i slagsmål och avstängningar. Då var Roosters klart starkare, men på Karlsplan i Vasa visade Royals vad laget går för.

Royals knep ledningen först och efter en jämn, men defensiv första halva stod det 13–6 till hemmalaget på Karlsplan.

Vasalagets framfart fortsatte direkt i den tredje kvarten. Defensiva linjebjässen Efe Evwaraye tvingade fram ett självmål då han fällde Roosters quarterback Brandon Connette i målområdet och utökade ledningen med två poäng.

Försvaret avgör

Offensiven med spelfördelaren Justin Sottillaire i spetsen ångade på och med tio minuter kvar att spela stod det 22–6 på tavlan. Då satte Royalsförsvaret den sista spiken i kistan.

Stacey Thomas håvade in bollen för en interception och sprang ända in i Royals målområde för att föra upp Royals till en 28–6-ledning. Roosters satte själva ännu en touchdown under de sista minuterna och förskönade slutsiffrorna till 29–14.

Förlusten var Roosters första för säsongen. Roosters, som vunnit det finska mästerskapet fem år i rad, förlorade också en match i fjol – då mot Seinäjoki Crocodiles.

För Royals var segern säsongens femte och laget klev samtidigt upp till tvåa i tabellen. Borgå Butchers ligger trea och Tavastehus Huskies fyra, båda med fyra segrar och två förluster.