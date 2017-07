Snörekord uppmätt i natt - tre centimeter

I Enontekis i Lappland har det snöat natten till torsdag.

Ännu på torsdag morgon kunde man mäta ett snötäcke på tre centimeter vid mätpunkten i Näkkäläjärvi.

Snötäcket var som tjockast i natt då det låg fem centimeter snö på marken.

Som det officiella rekordet räknas ändå tre centimeter för att snötäcket går att jämföra med tidigare år. Snötäckets tjocklek mäts klockan nio på morgonen.

Det tidigare rekordet är från 1963 då det fanns en centimeter snö i Utsijoki den 8.7.1963.

Också i Kittilä har det varit extremt väder, i och med att det regnade samma mängd under en natt som det normalt regnar under en månad. Det regnade sju centimeter under en natt.