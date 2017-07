Eetu Heino klar för semifinal i White Nights

Amerikassa keksitty pallopeli pickleball on saanut Pohjoismaista ensimmäiset lajin harrastajat juuri Suomesta. Laji on Amerikassakin vasta nyt kovassa nosteessa, vakka se on keksitty jo vuosikymmeniä sitten. Neljän palloilulajin sekamelskassa kukaan ei voi ylpeillä hyvyydellään.