Medicinprofessorn som blev mindfulnessguru

Namn: Jon Kabat-Zin. Lever i USA.



Ålder: 77 år, gift med Myla Kabat-Zin, tre vuxna barn



Aktuellt med: Två seminariedagar i Helsingfors förra veckan.

Känd för: Skapade mindfulness och är författare av bästsäljaren Wherever You go, there You are. Finns översatt till svenska med titeln Vart du än går är du där – medveten närvaro i vardagen (Natur och Kultur)

Bakgrund: Professor emeritus University Hospital i Massachusetts, var den förste att inlemma mindfulness i modern västerländsk medicin. Sedan starten 1979 har han tillsammans med sina kollegor framgångsrikt behandlat över 16 000 patienter med långvarig smärta och stressrelaterade sjukdomar.

Källa: mindfulness.se