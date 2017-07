Berusade cyklister skadade sig, i övrigt lugn festivalhelg i Åbo

Inga anmälningar om allvarliga brott under Ruisrock har lämnats in under helgen. Däremot fanns flera berusade cyklister som vinglade omkring på vägarna.

Biljetterna till Ruisrock var slutsålda redan i mitten av juni och arrangörerna räknade med 105 000 besökare till tredagarsfestivalen som började på fredagen.

Några cyklister behövde sjukhusvård efter att ha ramlat och slagit sig. Enligt polisen var det flera cyklister som gjorde sig illa, kolliderade och körde in i träd då de vinglade sig fram från festivalområdet.