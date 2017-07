En av tre finländare reser utan försäkring – tänk på detta då du tar en reseförsäkring

Sommaren är högsäsong för resor. Oftast går allting bra och resan blir ett soligt och vackert minne. Men ibland går saker inte riktigt som man tänkt sig: man blir sjuk, bestulen eller kanske till och med hela resan blir inställd.

Då kan en bra reseförsäkring rädda dig från den finansiella delen av sorgen. Men det gäller att vara noggrann eftersom reseförsäkringar kan skilja sig väldigt mycket mellan olika bolag.

Ofta består reseförsäkringen av två delar: en del som ersätter personskador, och en som ersätter skador på egendom eller bagage.

Det förekommer allt oftare att man kopplar reseförsäkringen till hemförsäkringen så att den är i kraft året om, men många väljer ändå att teckna en separat reseförsäkring.

Trots att de rest med reseförsäkring händer det emellanåt att en del tvingas stå för kostnaderna själva.

– Ofta handlar det om att man har haft en sjukdom redan när man rest iväg, till exempel hjärtbesvär eller diabetes, berättar Hanna Salo, försäkringsexpert på försäkrings- och finansrådgivningen FINE.

Då blir man utan ersättning även om symptomen förvärras under resan. För smittor med lång inkubationstid får man däremot ofta vård trots att flera veckor har gått sedan man kommit hem.

Det är viktigt att eventuella barn också är skyddade under resan. Ska de ha en egen reseförsäkring eller är de inkluderade i ens egen?

Detta är något som ofta beror på bolaget. Samma sak gäller hur länge de får inkluderas i förälderns försäkring.

– Allt mellan 7-20 år förekommer, summerar Hanna Salo.

Ålder är någonting som också tas i beaktande när man tecknar reseförsäkring som äldre. Faktum är att om man har fyllt 70 år så kan det hända att man får nej när man vill teckna en sådan.

– Då är det bara att gå till nästa bolag, säger Salo.

I dag är människor nämligen friska allt längre och således reser de högre upp i åldrarna än tidigare. I dagsläget reflekterar de flesta bolags policies detta men det finns fortfarande några undantag.

Det många semesterfirare glömmer bort är att en reseförsäkring inte täcker olyckor som sker i sportgrenar som klassas som farliga.

Dit hör bland annat dykning, bungeejump och fallskärm samt andra spännande sporter som man kanske inte utövar hemma men tycker att det verkar kul att prova på under semestern.

– För detta krävs att man tecknar en separat försäkring eller skaffar ett tillägg, förklarar Hanna Salo, försäkringsexpert på FINE.