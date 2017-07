NYT: Ryska advokaten erbjöd Trump information ”från ryska regeringen”

Tidningen New York Times rapporterade i söndags att Trump Jr. erbjöds information som skulle skada faderns motkandidat Hillary Clinton av en rysk advokat och lobbare. Nu rapporteras att Trump Jr var medveten om att informationen kom från den ryska regeringen.

Donald Trump Jr. ska enligt flera källor ha varit medveten om att skadlig information han erbjöds av en rysk advokat sades komma från Kreml, rapporterar New York Times.

Avslöjandena kan göra det svårare för kampanjen att komma ifrån skandalerna kring kampanjens kopplingar till Ryssland.

Trump Jr. har bekräftat erbjudandet och mötet, men menar att han inte fick någon information och att han inte har gjort något olagligt.

Det kan ändå enligt flera experter vara ovidkommande om mötet gav något resultat eller inte.

I ett e-postmeddelande som skickades av mellanhanden mellan Trump Jr. och den ryska advokaten, Rob Goldstone, uppges enligt tre källor inom president Donald Trumps stab att informationen kommer från den ryska regeringen.

Trump Jr. har inte varit villig att kommentera de nya uppgifterna.

Förutom Trump Jr. deltog också Trumps svärson Jared Kushner och den dåvarande kampanjchefen Paul Manafort i mötet med den ryska advokaten Natalia Veselnitskaja.

Veselnitskaja är välkänd för sin lobbyverksamhet för en rad statsägda ryska bolag och för sin kampanj mot sanktioner mot ryska individer under den så kallade Magnitskij-lagen.

Det har inte ännu bevisats att kampanjen skulle ha tagit emot annan information från Kreml, eller annars ha samarbetat med de ryska försöken att påverka valet år 2016.

Det finns inte heller några offentliga bevis som kopplar kampanjen till den ryska hackerattacken mot det demokratiska partiet eller mot valmyndigheterna i flera delstater.

Mötet anses däremot vara ett tecken på att kampanjen var villig att ta emot hjälp från en fientligt sinnad främmande makt, även om det är oklart om mötet ledde till något.

Vita husets linje under måndagen var ändå att poängtera att inga bevis kopplar kampanjen till den ryska påverkan.

- Don Jr. samarbetade inte med någon för att påverka valet. Ingen inom kampanjen samarbetade med någon för att påverka valet, sade talespersonen Sarah Huckabee Sanders.

Avslöjandena om mötet, som alltså bekräftas av Trump Jr, motbevisar ändå både Trump Jr:s och Kushners tidigare uttalanden.

Trump Jr. sade tidigare att han aldrig hade träffat representanter för ryska intressen som en del av faderns valkampanj.

Nu menade han ändå att han i egenskap av kampanjrådgivare bara gjorde vad vem som helst annat skulle ha gjort i den positionen.

Obviously I'm the first person on a campaign to ever take a meeting to hear info about an opponent... went nowhere but had to listen. https://t.co/ccUjL1KDEa

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 10, 2017