Demokrater fördömer, republikaner tystnar om Trump Jr.

Donald Trump Jr. kan ha begått ett brott, till och med landsförräderi, då de valde att försöka få ”smuts” på Hillary Clinton från en källa som uppgavs vara den ryska regeringen. E-postmeddelanden om mötet har mötts med ilska, men också tystnad i stora delar av de republikanska leden.

Vita huset trädde mycket kortfattat fram på tisdag kväll för att försvara Donald Trump Jr.

Talespersonen Sarah Huckabee Sanders läste under ett presstillfälle som Vita huset förbjöd medierna att visa på tv upp ett kort meddelande från presidenten.

- Min son är en person av hög kvalitet och jag applåderar hans öppenhet, läste Huckabee Sanders.

Några andra kommentarer ville hon inte ge på frågor om meddelandena eller presidentens son.

Det enda tillägget kom på frågan vad presidenten eller Vita huset ansåg om att ord som brottslig konspiration och landsförräderi nu användes i samband med utredningarna.

- De här orden är skrattretande, svarade Huckabee Sanders.

Trots att presidenten ville applådera sin sons öppenhet var det många som påpekade att den öppenheten krävde mycket påtryckning.

Före Donald Trump Jr. publicerade vad han själv menar är hela e-postkorrespondensen inför mötet hann han ändra sin version av händelserna flera gånger.



Försöket till öppenhet verkar inte heller ha hjälpt hans sits speciellt mycket, för fördömandena och anklagelserna har haglat tätt.

- Då vi inledde vår utredning av möjliga kopplingar mellan Ryssland och Trump-kampanjen för snart sex månader sedan fick vi höra en konstant refräng som svar, att det inte fanns något att hitta, sade senator Mark Warner som sitter i senatens underrättelseutskott.

- Nu har vi sett det här mönstret upprepas gång på gång. Ledande medlemmar i Trumps stab har glömt eller underlåtit att berätta om kontakter och har sedan tvingats ändra sina uttalanden då de presenteras med bevis om det motsatta, sade Warner.

En rad demokrater i kongressen anklagade öppet Trump Jr. och andra i faderns kampanj för att ha begått brott.

- E-postmeddelandena har levererat skottkärror fulla med nya bevis till både den oberoende utredaren och underrättelseväsendet. Vi är nu bortom brott som att förhala rättvisans gång och talar nu om falskt vittnesmål och möjligen till och med förräderi, sade senatorn Tim Kaine.

Kollegan Ron Wyden twittrade att det inte längre var en fråga om Trump-kampanjen hade försökt samarbeta med en fientlig makt för att undergräva den amerikanska demokratin.

No longer a question that the Trump campaign sought to collude with a hostile foreign power to subvert American democracy.

It is now incumbent on elected officials of both parties to stand up & do their duty: protect & defend the constitution.

— Ron Wyden (@RonWyden) July 11, 2017