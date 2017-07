Irriterad Oliver Helander till EM-final med sista kastet: ”Sämsta tävlingen i år”

Suomen tuoreimman kahdeksankympin keihäsmiehen Oliver Helanderin seuraava tavoite on pärjätä alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa Puolassa Bydgoszczissa. Vastus on kova, sillä hän on vasta 20-vuotias ja moni muukin eurooppalainen on heittänyt yli 80 metriä.