Karriärens märkligaste dag för Kristian Bäck: ”Hoppas jag aldrig upplever det igen”

Ett hopp på omkring 830, men övertramp. Igen. Medalj byttes ut mot stor kvalbesvikelse för längdhopparen Kristian Bäck som hade en besynnerlig dag i U23-EM i Polen.

Det var en rasande Kristian Bäck som lämnade friidrottsstadion i Bydgoszcz efter längdkvalet på förmiddagen. Medaljkandidaten var utslagen ur final efter två övertramp och ett godkänt resultat på 753.

Finland lämnade dock in en protest eftersom Bäck fick för lite tid att förbereda sig inför sitt andra hopp. Protesten gick igenom, och Vasa IS-hopparen fick göra om hoppet på kvällen.

Efter damernas trestegskval stod han sedan där ensam på längdplatsen. Några uppvärmningshopp och sedan var det dags – men någon finalplats blev det inte.

För mycket adrenalin

Bäck fick till ett långt hopp men flaggan var röd – igen.

– Det var ett helt fantastiskt hopp, säkert runt 830, men övertramp är alltid övertramp. Inte vet jag nu hur det blev sådär igen. Jag tog stegmärket långt bakåt för att jag säkert inte skulle trampa över, men ändå hände det.

– Det blir lätt så när man får för mycket adrenalin och börjar ta i för kung och fosterland, berättar Bäck för Yle Sporten på Bydgoszcz läktare.

Snabb omladdning

Bäcks dag innehöll flera svängar. Först uppladdning inför det egentliga kvalet, besvikelse där, sedan ny uppladdning inför omhoppningen. Och ny besvikelse.

– Jag kommer säkert aldrig att uppleva en sån här dag igen. Eller jag hoppas jag inte gör det, konstaterar Bäck. Inte var det ju lätt att ladda om, man gav lite upp efter kvalet.

– Det gick ändå helt bra, tyvärr for det över och det berodde på att jag försökte för mycket. Det händer lätt, speciellt när man bara har ett hopp, det är svårt att kontrollera sig själv.

”Stor besvikelse”

Detta var Bäcks sista tävlingar på juniornivå. I U20-EM i Eskilstuna 2015 slutade han sjua – nu gick han in som statistikfyra.

– Klart jag är frustrerad. Finalplats var ju inte ens målet, utan målet var medalj. Vi räknade med finalplats fast jag skulle hoppat bakom plankan.

– Jag vet att jag enkelt kan hoppa över åtta meter om jag har en bra dag, men man måste få allt att stämma. De här tävlingarna var en stor besvikelse, men no can do nu mera. Det blev såhär.

Tror på VM-gräns

Bäck tangerade sitt personliga rekord 795 i längdkarnevalen i Jämsä för ett par veckor sedan. Han tror fortfarande på att VM-gränsen till London (815) är fullt möjlig.

I EM i Amsterdam förra sommaren slutade Bäck sensationellt femma. Nu har han två chanser kvar att nå VM: Först en mindre tävling sannolikt i Spanien på veckoslutet och sedan Kalevaspelen i Seinäjoki.

– Senast där hoppas jag att fullträffen kommer, men än så länge hamnar jag vänta på den. Jag tror absolut jag kan hoppa Londongränsen – bara jag skulle börja träffa den där plankan.

Här hittar du alla resultat från U23-EM i Bydgoszcz.