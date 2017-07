cotton eye ted

Ted Forsström får nu semester. För att fira detta har han sammanställt en Spotify-spellista av alla Cotton Eye Joe-covers som han spelat i Sommarkompisarna.

He came to town like a midwinter storm

He rode through the fields so handsome and strong

His eyes was his tools and his smile was his gun

But all he had come for was having some fun



Ted Forsström har en favoritlåt vars namn är Cotton Eye Joe, och den råkar också vara en av de låtarna som det internationellt gjorts mest covers av. Otroligt!

Varje morgon spelade Ted en ny cover i morgonprogrammet Sommarkompisarna och nu firar han sin semester genom att sammanställa alla i en behändig spellista så Cotton Eye Joe-festen kan fortsätta sommaren till slut!