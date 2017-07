Efter avslutad karriär och vatten i knäna – nu har Cecilia Sandell gjort mästerskapsdebut

Ja, jag friidrottar ännu. Men med ny tränare och i nytt land. Första gången på fyra år så satsar jag till 110%. De tidigare åren har varit lite halvhjärtade och fulla av skador och sjukdomar. Men nu, peppar peppar har det gått riktigt bra. Träningarna är HÅRDA men det är ju så det skall vara om man vill bli bra! Det är med iver jag går till träningarna och bättre tränare och träningsgrupp skulle jag inte kunna önska mig. Så så lycklig !!! #Ihaveadream

A post shared by CECILIA SANDELL 🇫🇮🇸🇪 (@ceciliavictoriia) on Nov 10, 2016 at 12:28am PST