Festivalen Turku Modern lyfter fram nya stjärnor inom elektronisk musik

Musik, konst, film och bra stämning. Det utlovas då Åbofestivalen Turku Modern, med fokus på elektronisk musik, ordnas 13-16 juli.

Det är i år åttonde gången som festivalen ordnas. Årets upplaga bjuder på en blandning av techno, house, rap och också en del pop.

- Ett av de större dragplåstren är technolegenden Derrick May som uppträder på lördag, men i allmänhet vill vi lyfta upp okända talanger och doldisar på uppgång, berättar Harri Herrala som ansvarar för festivalens marknadsföring.

Herrala berättar att festivalkonceptet går ut på att blanda den elektroniska musiken med annan kultur, som konst och film. I år är ändå konstinslaget mindre än vanligt.

Inget avgränsat festivalområde

Enligt Herrala besöks Turku Modern av människor från hela Finland, särskilt huvudstadsregionen. Helsingforsborna uppskattar den öppna, avslappnade stämningen, menar han.

- Det finns flera saker som gör festivalen speciell, men ett särdrag är att vi inte har något avskilt festivalområde, inga stängsel, utan man får gå fritt mellan konsertlokalerna. Det här har varit omtyckt under åren. En annan särskild sak är att det här aldrig har varit vinstdrivande verksamhet.

Turku Modern-spelningarna hålls i lokaler såsom Kåren, Blanko och Donna. Spelställena har varierat genom åren, men med en gemensam nämnare.

- Vi försöker vara så nära Aura å som möjligt. Vi har inte haft nån spelning längre bort än Klubi på Humlegårdsgatan.

Storleken är inte allt

Turku Modern är långt ifrån så stort som de stora Åbofestivalerna Ruisrock och Down by the Laituri, men Herrala ser inget självändamål i att växa.

- Jag kan tänka mig att dagsprogrammet utökas i framtiden, men det finns ingen orsak att höja publikkapaciteten på kvällsspelningar. Då måste vi ha ett eget festivalområde vilket innebär ett helt annat evenemang.

Åbo = Finlands Berlin?

Linda Illman är en van Turku Modern-besökare och i år ser hon mest fram emot Derrick May och flera finländska kvinnliga DJ:s som uppträder.

- Jag minns särskilt den gången festivalen var på båten Bore. Hela den upplevelsen var så annorlunda, just då det var på en båt, och det gjorde hela festivalen spännande.

Vad är det bästa med Turku Modern?

- Själva musikutbudet är främsta orsaken till att man går dit, men en stor orsak är också den allmänna stämningen. I allmänhet ligger fokus verkligen på musiken och att ha kul, inte på att bli redlöst full. Folk får genuint vara sig själva, det är en accepterande stämning.

Illman uppskattar också att festivalen inte är så stor. Ändå upplever hon att det finns efterfrågan för fler evenemang i samma stil.

- Jag tror att just den här blandningen av musik, konst, design, film funkar väldigt bra. Kanske Åbo är lite av Finlands Berlin?

Illman får bifall av Herrala i att det finns utrymme för fler mindre house- och technofestivaler i Åbo.

- Man kan nog säga att den här musikstilen kom till Finland via Åbo, så intresset finns.

Hela programmet för festivalen hittas här.