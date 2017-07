McConnells nya försök att fälla Obamacare också i motvind

Senatens republikanska ledares Mitch McConnells nya försök att fälla och ersätta Obamacare möter fortfarande motstånd i de egna leden. Eftergifterna verkar varken övertyga de moderata eller de konservativa motståndarna.

Precis före president Donlad Trump reste till Paris på den franska kollegan Emmanuel Macrons inbjudan han senatens republikanska ledare offentliggöra att de snart skulle komma med en ny version av reformförslaget.

McConnell lät förlänga senatens session och skjuta upp dess sommarpaus till augusti för att försöka ro iland reformen.

Före sin avresa han presidenten uttrycka sitt missnöje över den långsamma processen i senaten och kräva att man nu skred till verket för att fälla och ersätta Obamacare.

- Jag skulle vara mycket arg och många människor skulle vara mycket besvikna om senaten inte godkänner hälsovårdslagen, sade Trump till CBS News.

- Jag väntar på att lagen ska komma till mitt bord. Jag hoppas att de lyckas för de har lovat att göra det i åratal.

McConnells första försök mötte genast då den offentliggjordes stort motstånd i två falanger i det egna partiet.

Enligt de konservativa gick lagen inte långt nog, och skar i allt för långsam takt i Medicaid-bidragen som hjälper de allra fattigaste att få hälsovård.

De mer moderata republikanska senatorerna, framförallt från delstater där många förlitar sig på Obamacares utvidgade Medicaid-program, ansåg att den gick för långt och skadade för många.

Också avskaffandet av de förhöjda skatterna för de rikaste amerikanerna och hälsovårdsindustrin i McConnells förslag fick flera moderater att lägga sig på tvären.

Då kongressens budgetbyrå uppskattade att reformen skulle kosta 22 miljoner amerikaner tillgången till hälsovård, vände sig också allmänheten emot reformen.

De senaste mätningarna ger den mellan 12 och 17 procents stöd nationellt.

McConnells andra försök att uppfylla republikanernas löfte om att fälla och ersätta Obamacare verkar inte bemötas bättre.

Det nya förslaget kan innebära att något färre drabbas, då den utvidgar skattelättnader för en del låginkomsttagare som köper sjukförsäkringar.

Det inför också sjukförsäkringar som kostar mindre, men också är mycket mindre heltäckande, vilket också kan hjälpa en del att få åtminstone något slags skydd.

Den nya versionen bibehåller ändå de skatter Obamacare, eller ACA som lagen egentligen heter, införde för att täcka de ökade kostnaderna.

Det är ett rött skynke för de mer konservativa senatorerna som Ted Cruz och Rand Paul.

Samtidigt är nedskärningarna i Medicaid-programmen så gott som oförändrade, vilket lär hålla senatorer som Susan Collins i motståndarlägret.

Still deep cuts to Medicaid in Senate bill. Will vote no on MTP. Ready to work w/ GOP & Dem colleagues to fix flaws in ACA.

— Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) July 13, 2017