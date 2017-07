Morgonkollen: Tyska politiker grälar om G20-kravaller, obligatoriska laddstolpar för elbilar föreslås

Omfattande demonstrationer och förstörelse i distriktet Schanzenviertel i Hamburg under G20-mötet

Omfattande demonstrationer och förstörelse i distriktet Schanzenviertel i Hamburg under G20-mötet. Omfattande demonstrationer och förstörelse i distriktet Schanzenviertel i Hamburg under G20-mötet Bild: AFP / Lehtikuva

Vi berättar vad som har hänt medan du sov och uppdaterar dig för dagen.

Utrikes:

Maskerade och beväpnade män attackerade ett barnkalas i staden Tizayuca i Mexiko. Männen sköt alla elva vuxna som var på plats till döds. Tre barn överlevde. Mexiko har stora problem med droghandelsrelaterat våld: sedan år 2006 har över 200 000 människor dödats eller försvunnit.

I Tyskland debatterar politiker om de våldsamma kravallerna under förra veckans G20-möte i Hamburg. Hur kravallmakare fritt kunde härja under G20-mötet, om man var för dåligt förberedd, eller om man har varit för naiv när det gäller vänsterextremism – det här är frågor som i Tyskland har debatterats i nästan det oändliga under den gånga veckan.

I dag är det ett år sedan terrorattacken i Nice. Frankrikes president Emmanuel Macron kommer att hålla ett tal och träffa anhöriga till de som dog i attacken. Ceremonin börjar klockan 19 finsk tid och inleds med en tyst minut för att hedra minnet av offren.

Inrikes:

Samlingspartiet vill göra det obligatoriskt för servicestationer att ha laddningsstolpar för elbilar, rapporterar Helsingin Sanomat. Tvånget skulle gälla de servicestationer som finns vid riksvägarna i landet. Regeringen har tidigare satt upp målet att det ska finnas 250 000 elbilar i Finland senast år 2030.

På Suomiareena diskuterades de nordiska värderingarna och det nordiska samarbetet lovordades av politiker över partigränserna. Politikerna diskuterade också planerna på att införa ett gemensamt elektroniskt ID i Norden för att minska på byråkratin då nordbor flyttar till andra nordiska länder. Förslaget kom i juni från Nordiska rådets utskott för välfärd.

Evenemanget Suomiareena inleder i dag sin sista programdag för i år.

Växlande molnighet i landets västra delar. Dagen börjar med regn i landets östra delar samt i Österbotten och i Kajanaland. Dagens högsta temperatur är 15...23 grader.