Två israeliska poliser dödade i attack nära Tempelberget

Två israeliska poliser har dödats och en tredje skadats i en attack i Jerusalems gamla stad, nära Tempelberget. Gärningsmännen var israeliska araber som sköts till döds av polisen.

Enligt israelisk polis närmade sig de tre beväpnade gärningsmännen en av portarna till Tempelberget i Jerusalem då de fick syn på poliserna. Gärningsmännen sköt mot poliserna och flydde in mot en av moskéerna på Tempelberget. Poliserna sprang ikapp dem och sköt ihjäl dem.

Två av de skottskadade poliserna avled strax senare av sina skador.

Den israeliska säkerhetstjänsten har redan identifierat de misstänkta gärningsmännen och de ska vara hemma från staden Umm al-Fahm, ett tjugotal kilometer nordväst om Jenin.

Staden är del av Haifa-distriktet i Israel. De flesta invånarna i Umm al-Fahm är palestinier med israeliskt medborgarskap, som ofta beskrivs som israeliska araber.

Enligt säkerhetstjänsten Shin Beth hade de tre misstänkta gärningsmännen inte gjort sig skyldiga till brott mot Israels säkerhet tidigare.

En av de palestinska gärningsmannen förs bort efter att han skjutits ihjäl nära Tempelberget i Jerusalem 14.7.2017 En av de palestinska gärningsmannen förs bort efter att han skjutits ihjäl nära Tempelberget i Jerusalem 14.7.2017 Bild: EPA/ABIR SULTAN

Den här händelsen är en av de mest allvarliga i Jerusalem på flera år.

Genast efter incidenten meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att hela komplexet kring Tempelberget stängs.

Fredagsbönen ställdes in helt och enligt Jerusalems muslimer har det inte hänt på flera år. Inte ens under den andra intifadan (våldsammast under åren 2000 - 2004) förbjöds fredagsbönen helt, skriver israeliska Haaretzpå sin webbplats.

Artikeln uppdateras