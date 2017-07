Game of Thrones säsong 7 - vem dör först?

Game of Thrones-sarjan Tyrion Lannister (Peter Dinklage).

Blir Tyrion Lannister nästa som elimineras i Game of Thrones? Game of Thrones-sarjan Tyrion Lannister (Peter Dinklage). Bild: Yle/HBO

Har du inte sett allt av Game of thrones, läs inte denna artikel! Har du sett allt, fortsätt! I artikeln går vi igenom en del av de karaktärer som fått sätta livet till i serien där allt kan hända. Därefter får du gissa på vilken karaktär som först kommer att stryka med i kommande säsong.

1. Robert Baratheon. Kanske ingen överraskning och det var heller inte speciellt många som saknade honom. På en jakttur i skogarna blev han skadad av ett vildsvin, men andra parter hade nog ett finger med i detta spel. Hans död ledde ju faktiskt fram till nummer två på vår lista.

2. Eddard Stark. Westeros egen Martti Ahtisaari. Fred ska det vara och alla ska må bra. Hakuna Matana. Men se där, killen som blev kung alltför tidigt, Joffrey Baratheon, ville ha lite roligt framför folket och bad hans undersåtar hugga av Eddards fredliga huvud. Det var här alla som inte läst böckerna förstod att denna serie inte är som alla andra.

Eddard Stark (Sean Bean) Bild: Yle / HBO

3. Viserys Targaryen. Vem? Ja du kanske redan har glömt denna filur, men han gick ett synnerligen hemskt öde till mötes. Han var bror till Daenerys Targaryen och fick i första säsongen smält guld hällt över skallen. Han trodde väl där att detta fixar jag, jag är den utvalda, men så blev inte fallet, för den utvalda var ju faktiskt syrran.

4. Renly Baratheon. Broder till Robert och Stannis, men som med sina bröder gick det inte riktigt vägen. Han ville ha tronen för sig själv, men fick istället se sig mördad av en skugga som bar Stannis ansikte. Konstigt mord och en konstig scen.

5. Robb Stark. Här vattnades nog ögonen för en del av tittarna. Men sist och slutligen får han väl skylla sig själv. Gå och gifta sig och svika ett löfte. Aj aj, The king of the North borde ha vetat bättre. En trevlig kung vi alla nog hade velat se mera av, tyvärr tålde han inte alla pilar och knivar som äntrade hans kropp.

6. Joffrey Baratheon. Jippiii tänkte säkert många när han under bröllopet trillade ihop. Ett ordentligt kaos utbröt efteråt och mamma Cersei var förtvivlad. Stackars pojke tänkte hon, fred på jorden tänkte de flesta andra.

Joffrey Baratheon spelas av Jack Gleeson Bild: Yle/HBO

7. Lysa Arryn. Littlefinger tänkte att han hört tillräckligt på henne och hennes gnäll, så the moon door fick vara en passlig avslutning på detta. Hon har väl slängt ganska många andra ner genom samma dörr, och fick passande gå samma öde till mötes.

8. Oberyn Martell. Denna kille blev snabbt en favorit bland tittarna. Kanske vi nu har fått en hjälte och lustigkurre att förälska oss i. Jepp, det fick vi! Just när vi älskade honom som mest så tog serien bort allt hopp än en gång. Han blev krossad av den största av dem alla i en kamp till döden. Islänningen The Mountain hade lite sisu kvar trots att alla trodde att han var finito. Den som var mest irriterad över detta var väl ändå Tyrion.

9. Ygritte. Jon Snows älskare från andra sidan muren. De var verkligen kära, det kunde varenda kotte se. Heta scener som tittarna hoppades se mera av. Men icke, Ygritte dog i armarna av hennes stora kärlek och fick ut de kännspaka orden: "You know nothing Jon Snow".

Bild från Game of thrones Bild: HBO / YLE

10. Ramsay Bolton. Det som i princip avslutade förra säsongen sett till kännspaka karaktärer som dog. Ramsey, killen som ingen gillade, men alla fruktade. I soffan bland chipsskålarna gömde man sig när han gick runt med sina hundar. Förtjänade Ramsay kanske att hans hungriga hundars måltid blev han själv?

Många till kunde nämnas, bland annat Hodor, Wun Weg Wun Dar Wun och Shireen Barathen, men dessa ovan fick bli den tillbakablick över dödsfall hittills i serien. Det som är intressant med serien är att via karaktärer som dött så får man en relativt bra helhetsbild över vad som har hänt i serien hittills. Inte varje serie man kan säga det om.

En ny säsong står nu för dörren, och vi tänkte kolla med er om vilken karaktär ni tror att kommer dö först. Vi har hittills lärt oss att ingen är säker i George R.R. Martins värld, men vem tror du att får inleda med att säga hejdå?

Vem dör först i kommande säsong av Game of thrones? 1. Jon Snow. The King of The North som redan dött en gång. 2. Daenerys Targaryen. En annan favorit bland tittarna. Kommer hon att härska eller blir hon draklunch? 3. Tyrion Lannister. Försvinner han i öppningsscenen så ryker nog en och annan tv-apparat ut genom fönstren. 4. Cersei Lannister. Den för tillfället ensamma damen med ett finger med i många spel. 5. Jaime Lannister. Bror till damen ovan. En kille som ändå har fått förlåtelse av tittarna för en stor del av sina brott. 6. Sansa Stark. Tjejen som många är lite trött på. Kunde hon inte berätta att en armé var på intågande? 7. Bran Stark. Var är han riktigt, och var har han varit? Potential att bli GoTs version av Frodo i Sagan om Ringen. 8. Arya Stark. Tjejen som varit lite överallt, men för tillfället gör det hon gör bäst, nämligen mördar folk. 9. Theon Greyjoy. Den stora svikaren. Man ser ånger i hans ögon varje gång han är i bild. 10. Brienne of Tarth. Hon som slagits med björnar och överlevt allt möjligt. Trogen som en hund. 11. Littlefinger. Herremannen med den manipulativa rösten. Många grytor har han rört om i. Är han nästa kung? 12. The Hound. Från att ha mördat vem som helst för ingenting till att vara en hjälpande hand. Eldskygg som få.

Psst! Här hittar du Game of thrones-podden. Även den ger dig en tillbakablick på saker som har hänt.