Han äger de mest sällsynta Rolling Stones-skivorna

Det tog honom 25 år av ihärdigt letande, forskande och ekonomiska uppoffringar. Nu har Solfbon Jan Richardsson en av de två kompletta Rolling Stones-samlingarna på skivbolaget Decca som existerar i världen.

- Den här kom ut i april 1963. Det är den första Rolling Stones-singeln som kom ut och det är det absolut första trycket. Det är den allra första vinylutgåvan av världens största rockband, säger Jan Richardsson.

Vi står i vad Jan Richardsson själv kallar för sin man-cave, ett rum i hans hus i Solf som är helt dedikerat till rockmusiken. En vägg täcks av en enorm skivhylla och väggarna är tapetserade med planscher, autografer och andra samlarting.

Jan Richardsson förklarar att sjutumssingeln han håller i sina händer var väldigt svår att hitta. Det krävs en del specialkunskap för att med säkerhet veta att det är rätt utgåva.

- Här finns små detaljer som en brittisk skattekod som bara var i bruk 1963. Jag har gått extremt djupt in i detaljer för att kunna identifiera skivorna, säger Richardsson.