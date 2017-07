Kunskapstörstiga amerikanska turister ville veta allt om Nickby hälsostation

Vanligtvis besöker turister sevärdheter som kyrkor, museer eller sitter på café. Men inte det här gänget med amerikanska turister. De vill veta allt om hur det finländska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar.

Bussen stannar utanför social- och hälsostationen i Nickby i Sibbo och ut hoppar en hel drös med vetgiriga amerikaner. Anledningen till att det är på besök är en inbjudan av Laura Finne-Elonen, som blev anställd som den första kvinnliga läkaren i Sibbo och har 42 år av läkarjobb bakom sig.

- Då man har ett system som inte fungerar vill man veta allt om ett som fungerar, säger Gail Humphreys.



Laura Finne-Elonen i grön jacka är känd för flera generationer Sibbobor. Laura Finne-Elonen ser läkare Anna Peitola och ler Bild: Yle/Lone Widestam

Hon och de övriga resenärerna är klasskompisar till Laura Finne-Elonen och de har studerat på Mount Holyoke College i Massachusetts tillsammans. De ska vara två veckor på besök i Finland och Laura Finne-Elonen har planerat deras vistelse. Från första början var inte Nickby social- och hälsostation med på utflyktslistan, men amerikanerna var av annan åsikt.

- De vill veta allt om Finland, jag fick så många frågor om regeringen och om hälsovården, så jag fick ordna om hela programmet, säger Laura Finne-Elonen.

- Hälsovården är ett problem för invånarna i USA och det är en katastrof för mina vänner.



Enligt dessa nyfikna amerikaner är hälsostationen en sevärdhet värd att besöka. amerikanerna är på väg in till hälsostationen Bild: Yle/Lone Widestam

Kunskapsresa

Dagen innan var turistattraktionen utrikespolitiska institutet i Helsingfors.

De amerikanska gästerna är väldigt oroliga för att hälsovården i USA kan bli ännu sämre. De ville veta mer om hur hälso- och sjukvården finansieras och de är väldigt imponerade av den avgiftsfria barnrådgivningen och av innehållet i moderskapslådan.

"Wow" och "amazing" är bara några av uttrycken. Tre damer beundrar innehållet i moderskapsförpackningen. Bild: Yle/Lone Widestam

De som helt klart intresserade dem mest var kostnadsfrågorna.

- Om någon av oss får en hjärtinfarkt behöver vi inte vara oroliga för att inte få vård. Men i USA har allting en prislapp. Det är enklare både för patienter och läkare här i Finland, berättar Anne Peitola som är överläkare i Sibbo.

Vad allting kostar intresserar. Lauri Husa förklarar. Läkare Lauri Husa försöker klargöra kostanderna Bild: Yle/Lone Widestam

Anne Peitola, servicecheferna Katarina Alhovuori och Marjo Korppinen samt läkare Lauri Husa gör sitt bästa för att berätta och svara på alla frågor.

Det blev många intressanta frågor. En dam räcker upp handen för att fråga en fråga. Bild: Yle/Lone Widestam

De långväga gästerna är imponerade över att finländare är så bra på att samarbeta. De fascineras av att vi får all service på ett och samma ställe, att all service finns under samma tak.

Servicechef Katarina Alhovuori kan jämföra skillnaderna mellan det finska och det amerikanska hälsovårdssystemet, eftersom hennes syster bor i Amerika och har fyra barn.

Katarina Alhovuori på rundvandring med långväga gästerna. Katarina Alhovuori diskuterar med besökarna Bild: Yle/Lone Widestam

Personalen på Nickby social- och hälsostation har redan länge jobbat hårt för att samarbeta mera och satsar på förebyggande arbete.

- Vi jobbar också tillsammans med familjer. Vi undersöker och forskar kring utmaningarna som familjerna har och tillsammans diskuterar vi hur vi kan stöda och hjälpa dem bäst, säger Katarina Alhovuori.

Målsättningen är att tröskeln ska vara så låg som möjlig.

- Det är tråkigt att allting ska vara så dyrt hemma hos oss, säger Mary Lee Warren, som är pensionerad åklagare.

Hon säger att de bryr sig om och är oroliga för alla dem som inte klarar av det ekonomiskt. Alla har rätt till hälsovård.

- Jag är avundsjuk på ert fina och välfungerande system, säger Mary Lee Warren



Gail Humphreys vill påverka i sin egen hemstad. Gail Humphreys räcker upp handen och vill fråga. Bild: Yle/Lone Widestam

Fastän amerikanerna är kända för att vara aktiva volontärer får de goda, konkreta tips under besöket.

- Då jag kommer hem vill jag hjälpa trötta föräldrar med matlagning och hushållsarbeten en gång i veckan eller en gång i månaden, säger Gail Humphreys.

- Vi har ingenting liknande och detta är något konkret som vi direkt kan börja använda oss av.