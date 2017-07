Norska succésystrar ska stoppa hemmafesten

Steven Morrissey on ollut Veikkausliigan kovimman yllättäjän Vaasan Palloseuran kauden tehokkain pelaaja. Jamaikalainen on pelannut VPS:ssä lähes koko 2010-luvun, vaikka Morrisseyta on houkuteltu rahallisesti ja urheilullisesti paremmillakin tarjouksilla.