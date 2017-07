”Dags att kavla upp ärmarna” – brexitförhandlingarna har inletts på allvar

David Davis (till vänster) och Michel Barnier 17.7 under den första veckan av fullånga brexitförhandlingar.

David Davis och Michel Barnier leder förhandlingarna. David Davis (till vänster) och Michel Barnier 17.7 under den första veckan av fullånga brexitförhandlingar. Bild: STEPHANIE LECOCQ

Den här veckan ska EU och Storbritannien för första gången på allvar diskutera landets utträde ur unionen. På agendan står bland annat medborgarnas rättigheter.

Storbritanniens brexitminister David Davis och EU:s chefsförhandlare Michael Barnier ska förhandla om villkoren för Storbritanniens utträde ur EU fram till torsdag. Parterna träffades under en dag i juni, så veckans fullånga förhandlingsrunda är den första i sitt slag.

- Det är dags att kavla upp ärmarna och se till att förhandlingarna blir framgångsrika. Det är otroligt viktigt för oss att göra stora framsteg, sade Davis under måndagen.

Michel Barnier sade att parterna under veckan kommer att granska varandras ståndpunkter.

Båda två avböjde att kommentera förhandlingarna ytterligare och meddelade att de håller en presskonferens om framstegen under torsdagen.

Övergångsperiod möjlig?

Parterna har knappt två år på sig att förhandla om villkoren för Storbritanniens utträde. Därefter kommer Storbritannien enligt EU:s regelverk att lämna unionen, oavsett om man nått enighet om villkoren eller inte.

En talesperson för premiärminister Theresa May sade under måndagen att utträdet borde ske under en övergångsperiod. Finansminister Philip Hammond har också förespråkat en övergångsperiod för att utträdet ska bli så smidigt som möjligt.

Inom EU anser också många att en övergångsperiod är nödvändig, så länge den inte blir allt för långvarig.

Theresa Mays förhandlingsmandat försvagades i och med nyvalet i juni. Storbritanniens premiärminister Theresa May. Bild: AFP / Lehtikuva

Fokus på medborgarna



En av huvudfrågorna i förhandlingarna är medborgarnas rättigheter efter utträdet ur unionen. EU vill att de tre miljoner EU-medborgare som för tillfället befinner sig i landet ska ha samma rättigheter som nu.

Parterna ska också komma överens om notan. EU har krävt att Storbritannien sla betala 60 miljarder euro för brexit, men Storbritannien har än så länge bara medgivit att landet står i skuld till EU och inte gått in på konkreta summor.

Dessutom måste man lösa gränsfrågan mellan Irland och Nordirland. Irländska politiker vill att gränsen också i framtiden ska stå öppen och motsätter sig tullar och handelshinder mellan länderna.

Källor: AP, Reuters, BBC