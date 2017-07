Zombiefilmernas fader George A. Romero är död

Den amerikanska regissören George A. Romero har avlidit, uppger hans manager Chris Roe i ett pressmeddelande. Han blev 77 år gammal.

Romero dog av en kortvarig, men aggressiv lungcancer. I ett pressmeddelande från familjen till tidningen LA Times berättas att Romero dog medan han lyssnade på musiken från sin favoritfilm The Quiet Man från 1952, med frun Suzanne Desrocher Romero och dottern Tina Romero vid sin sida.

Romero är känd framför allt som regissören som grundade zombiegenren och bröt mot tabun i sina filmer.

Hans första zombiefilm, Night of the Living Dead, hade premiär 1968. Filmen fick fortsättning i Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead and Survival of the Dead.

Serien har bidragit till att skapa en subgenre inom skräckfilm som än i dag syns i filmer som The Purge och tv-serien The Walking Dead.

Budgeten för Night of the Living Dead var bara drygt 100 000 dollar men den hämtade in över 30 miljoner dollar globalt.

Källor: FNB, LA Times