Avföringsbakterier i vattnet på badstranden i Sondby

Borgå stad rekommenderar att man inte simmar vid badstranden Sondby 1 i Borgå just nu. Höga halter av fekala bakterier har hittats i vattenprover från den 13 juli.

Vid provtagningen konstaterade man inget onormalt vid stranden. Staden kommer att ta nya vattenprover för att följa upp vattnets kvalitet.

Information om provresultaten och huruvida man kan simma i vattnet kan hittas på miljöhälsovårdens webbplats.

Under sommaren övervakar miljöhälsovården i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk. Huvudmannen för en badstrand ansvarar för strandens snygghet och säkerhet.

I badvattnet undersöks fekala bakterier. I samband med provtagningen kontrolleras den allmänna snyggheten vid stranden samt algläget.

Uppgifter om provresultat och observationer av blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på miljöhälsovårdens webbsidor.

De som använder badstränder kan anmäla om observationer till hälsoskyddet per e-post till adressen ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi eller per telefon på 040 168 8844 under tjänstetid på vardagar.