Besvär att vänta mot destruktionsanläggning i Kållby

TF Products planerade anläggning för destruktion av pälsdjurskroppar och andra slaktbiprodukter i Kållby i Pedersöre ogillas av grannar. Regionsförvaltningsverket har gett miljötillstånd för anläggningen men besvär är att vänta från grannar på grund av rädsla för bland annat luktproblem.

Anläggningen är planerad att årligen ta emot 22 000 ton råvara, huvudsakligen under pälsningstiden 15 november till 15 januari. Torp Frys vd, Bjarne Snellman, säger att den bästa tillgängliga teknik kommer att användas och att det inte blir några luktproblem.

Destruktionsanläggning med förhinder

TF Products har tidigare varit i samma situation och planerna har stupat till slut. Den nuvarande tomten har anvisats företaget av Pedersöre kommun och Regionförvaltningsverket har gett miljötillstånd för verksamheten den 7 juli i år. Följande steg skulle ha varit ansökan om bygglov när besvärstiden går ut den 7 augusti. Byggplanerna kommer med all sannolikhet att skjutas på framtiden eftersom åtminstone John Forsman i Kållby kommer att besvära sig mot företagets planer.

- Ingen har något emot Torp Frys men placeringen är olämplig och vi pratar ändå om kadaver och tarmar, säger John Forsman.

- Vi har ingen tanke på att låta det vara, vi bor intill vägen där frakterna sker och med erfarenhet från motsvarande verksamhet i Nykarleby är en kilometer ingenting när det gäller lukten, minst två kilometer borde avståndet vara.

John Forsman har anlitat en advokat för att utarbeta ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Tre andra personer motsatte sig också när ärendet var på remissbehandling från Regionsförvaltningsverket men i det här skedet är John Forsman ensam om sitt besvär.

- Jag vet inte vad de andra gör, de får sedan ta ställning till om de deltar.

Bästa möjliga teknik

Bjarne Snellman är vd för Torp Frys. VD Bjarne Snellman vid Torp Frys

Pälsdjurskropparna förs i dagsläget för destruktion bland annat till Nykarleby och Kannus. De existerande anläggningarna har en äldre teknik. Enligt vd Bjarne Snellman vid Torp Frys skulle luktfrågan inte vara något problem i den planerade anläggningen.

- Vi har de bästa tillgängliga lösningarna som finns idag och har har varit på studiebesök i Italien där motsvarande anläggningar finns i närheten av bebyggelse. Det här skulle bli den första anläggningen i Finland med samma teknik, säger Bjarne Snellman.

- Vi har ett slutet system och luktpartiklarna bränns i en temperatur på 800 grader Celsius. Vi är helt övertygade om att det inte blir några problem.

Enligt Snellman är den planerade anläggningen i gång med full kapacitet i huvudsak under pälsningstiden mellan 15 november och 15 januari. Övriga tider under året ligger verksamheten mer eller mindre nere. Under högsäsongen körs cirka 15 långtradarlass per dag med råvara till anläggningen, övriga tider kanske ett lass om dagen.