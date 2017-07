Borgåunga gillar att sommarjobba inom kundservice

Porvoolla on kunnianhimoinen tavoite: hankkia maine Suomen virallisena ravintolapääkaupunkina. Viimeisen viiden vuoden aikana uusia ravintoloita on avattu vanhassa kaupungissa liki joka kortteliin. Kannuksia titteliin hankitaan parhaillaan käynnissäolevassa SMAKU – Taste of Porvoo -tapahtumassa, joka päättyy lauantaina 27.8. Ruokakarnevaalissa 14 porvoolaista ravintolaa esittelee kulinaristeille ja sellaisiksi haluaville ruokalistojensa parhaita annoksiaan viiden euron hintaan. Poimi tästä vinkit Porvoon herkkujen äärelle.