IL: Mc-gänget Cannonball har splittrats

Klubben dödade bland annat en hund.

En ex-medlem i Soldiers of Odin grundade klubben Son's Of Nemesis och begick tillsammans med andra flera brott under förra sommaren och hösten. Bland annat dödade mannen en hund. Åklagaren väckte åtal för organiserad kriminell verksamhet, men Helsingfors tingsrätt har nu förkastat åtalet.