Lämna bilen hemma i helgen – trafikstörningar i Åbo

Tall Ships Races som kommer till Åbo 20-23 juli orsakar stora störningar i stadstrafiken. Vissa gator är helt avstängda för trafik.

Främst gäller det gatorna längs med ån, mot havet från Martinsbron. Under evenemanget är Västra strandgatan helt avstängd mellan Martinsbron och Forum Marinum, med undantag för trafik till tomterna eller för service. Östra Strandgatan är från och med 13.7 enkelriktad mot centrumhållet, från Sjömansgatan till Martinsbron.

- Slottsgatan är en knutpunkt där det kan uppstå problem, då den är utanför Tall Ships’ Races-området och står utan specialarrangemang. Östra Strandgatan kan också stockas, menar trafikplaneringsansvarige Juhani Tirkkonen på Åbo stad.

Kring 500 000 personer väntas besöka stan 20-23 juli. Tirkkonen menar att bilen bör lämnas hemma, också om man inte är på väg till evenemangsområdet.

- Det finns gratisbussar och båtar som kör, använd er av dem så blir det mycket lättare att njuta av tillställningen.

Bussarna på busslinje 1 mellan salutorget och hamnen går både oftare och senare än vanligt. På fredag och lördag trafikerar bussarna till kl 02.30. Från torget åker man gratis till området.

Bilar har transporterats bort

Förra veckan uppmanades personer som parkerat bilen vid Aura Å att flytta på den innan 12 juli. De som stod kvar har staden varit tvungen att flytta på. Enligt Tirkkonen har Åboborna duktigt flyttat sina bilar.

- Vi flyttade kring 20 på västra sidan och 5-6 på östra sidan. De har transporterats till närmsta möjliga parkeringsplats.

Parkering under Tall Ships Races

Om man är tvungen att ta egen bil ska allmänna parkeringsområden och parkeringshallar användas. Flera tillfälliga bevakade parkeringsområden tas i bruk, ett på Martin Koulus gård och ett på det tidigare vattenreningsverkets tomt på Runsalavägen.

En parkeringsplats där kostar 5 euro per dag. Ett tredje tillfälligt parkeringsområde finns i Harpunkvarteret, till priset av 15 euro per dag. Cyklar ska lämnas utanför evenemangsområdet.

Båttrafik i Aura å

Aura å är stängt för normal båttrafik från och med 19 juli kl 12 till 23 juli kl 16. Att röra sig i ån kräver tillstånd. Föri slutar gå senare och börjar gå tidigare än normalt, 19-20 juli kl 6.15-24.00 och 21-22 juli kl 6.15-00.30.Dessutom får Föri förstärkning av andra färjor. Landsvägsfärjan Replot 2 erbjuder transport över ån vid Åbo slott och färjan Pikkuföri trafikerar vid Suomen Joutsen.

Fölis vattenbuss trafikerar också under evenemanget, med stopp vid Martinsbron, Forum Marinum, Runsalavarvet och Runsala nationapark. Cyklar får tas med kostnadsfritt. Båten Elmo kör som åtaxi under Tall Ships Races. Båten tar emot kunder per telefon eller genom att vinka in båten då den kör.