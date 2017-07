Pargasborna får klara sig med en enda sorteringsbehållare för plast

I hela Pargas finns endast en sorteringsbehållare för plast. Nästa år utvidgas plastinsamlandet, men det kommer inte att påverka en stor del av invånarna i skärgården.

Det enda stället i hela Pargas där invånarna kan lämna sina plastförpackningar för återvinning finns på återvinningsstationen vid S-market i Pargas centrum. Några fler stationer ska inte öppnas, så den skärgårdsbo som verkligen vill återvinna sina plastförpackningar kan även i fortsättningen räkna med en lång väg till kärlet.

Finlands Förpacknings¬återvinning Rinki Ab ansvarar för återvinningen av plastförpackningar. I hela landet finns över 500 återvinningsstationer där det är möjligt att lämna in plastförpackningar. Det innebär endast ett fåtal ställen per kommun. Grovt räknat finns en plastbehållare per 10 000 invånare och det betyder att i de flesta kommuner finns endast ett ställe för återvinning av plast.

Samma gäller i vidsträckta Pargas. Invånarna i kommundelarna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö får klara sig med Rinki-stationen i Nagu och den saknar behållare för plastavfall.

Nagubon Björn Backman tycker att det är orimligt. Han är mån om att sortera sina sopor omsorgsfullt och ser också till att all plast som förbrukats i hushållet kommer till rätta. Han anser att det absolut borde finnas behållare för plast på flera håll i kommunen.

– För at man ska få avfallet uppsamlat ordentligt, så ska det finnas ställen som är tillgängliga för människor i deras normala liv. Att kräva, förutsätta eller hoppas att alla skärgårdsbor skulle hämta sina plastsopor till Pargas är en befängd tanke.

Backman anser att ett ställe för plastsortering kunde finnas på Kyrkbacken i Nagu, men han vill också tänka vidare och ha behållare även i till exempel Korpo och Houtskär. Färjefästena kunde också vara tänkbara ställen, säger han.

Nästa år kan det finnas insamlingskärl för plast i Nagu, åtminstone i större husbolag. Nästa sommar ökar antalet insamlingskärl betydligt i sydvästra Finland, för då ska varje husbolag med minst tjugo lägenheter ha ett kärl för plast, säger Cati Huhta på Sydvästra Finlands avfallsservice.

– Antalet baserar sig på en livscykelanalys om koldioxidutsläppen i samband med återvinningen. Vi kom fram till att gränsen går vid 20 lägenheter. Det är många aspekter som spelar in för att miljön verkligen ska vinna på det här.

Kravet på plastinsamling i husbolag hjälper ändå inte de övriga invånarna som vill sortera sina plastsopor eftersom det inte kommer att bli några fler allmänna insamlingskärl. Enligt Huhta har Rinki meddelat att bolaget inte kommer att placera ut fler återvinningsstationer. Däremot borde det finnas husbolag i Nagu med minst tjugo lägenheter och för dem blir det aktuellt att börja sortera även plastförpackningar, säger hon.

– Man kan ändå tänka på att plast som sätts i hushållsavfallet inte går till spillo. Det blir värme och energi då det förbränns.

Huhta säger att den som ibland har vägarna förbi till Pargas kan samla sina plastsopor i en säck och föra dem vid tillfälle till återvinningsstationen.

– Att enkom köra dit för att lämna in plastsopor är inte en miljövinst. I så fall är det vettigare att sätta det i hushållsavfallet. Det går inte till spillo.