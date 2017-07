De blågröna algerna börjar dyka upp i Östnyland

De blågröna algerna kan vara väldigt vackra, men är en mardröm för dem som vill plaska i havet under sin semester. Och tydligen behöver de bara ett par dagar sommarvärme för att frodas. . Den här sörjan hittades i Bånviken på #Sondby Storudden i #Borgå måndagen den 17.7. Bilden skickades in av @gittelaurell. Enligt henne såg det ut så här i vassvik fastän vattnet i övrigt var helt klart. . Har du fått syn på blågröna alger på just din strand? Ta ett foto och tagga det med #sommariöstnyland eller #yleöstnyland och berätta var fotot är taget så kanske vi använder det i samband med en nyhet om algläget. Bilder kan också mejlas till ostnyland(at)yle.fi! #alger #blågrönaalger #cyanobakterier #porvoo . Foto: Gitte Laurell

