Stockholms barnmorskor går på knäna inför läget med överfulla enheter

Förlossningsenheterna är överfulla och de utbrända barnmorskorna blir bara fler. Nu försöker man råda bot på det kritiska läget med ett så kallat sommarpaket på över en miljon euro.

- Det är total kaos. Vi har kontakt med hundratals födande varje vecka, ibland till och med tusentals, och det de vittnar om är inte roligt. Det finns olika problem runtom i Sverige men värst är det i storstadsregionen, säger Maria Ceder Engebretzen från organisationen Födelsevrålet i en intervju till Sveriges radios program Studio Ett.

Vad är det värsta med läget i Stockholm?

- Det handlar om grundläggande saker som till exempel en plats att föda på och en barnmorska vid sin sida när man föder. Det är inte kris bara på sommaren utan det är kris hela tiden men under sommaren förvärras den ytterligare, säger Ceder Engebretzen.

En del av de mammor som organisationen Födelsevrålet haft kontakt med säger att de till och med blivit hänvisade utomlands för att föda. Organisationen vill belysa frågor inom förlossningsvården.

Under sommaren räknar vi med 7 500 förlossningar och förra veckan var det över 500, så det är otroligt pressat för personalen. ― Ella Bohlin, Landstingsråd

Stockholms landstingsråd Ella Bohlin (KD) beskriver läget som väldigt ansträngt.

- Under sommaren räknar vi med 7 500 förlossningar och förra veckan var det över 500, så det är otroligt pressat för personalen. Många har tagit många extrapass och jobbar långa, långa dagar. Det här är en mycket ansträngd situation, säger Bohlin.

På lång sikt ska två nya förlossningsenheter byggas i Stockholm. Men även snabba åtgärder krävs.

- På kort sikt har det satts in tolv miljoner kronor (lite på en miljon euro) i ett sommarpaket som går till förlossningsklinikerna och till mödrahälsovården, tusen kronor (ca 100 euro) extra per förlossning per enhet, säger Bohlin.

Lyssna på hela intervjun om barnmorskekrisen i Stockholm.