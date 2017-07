Dubbla ömästaren tillbaka på sprintbanan efter sköldkörtelproblemen: ”Känns jättekul!”

Juni månad har varit en fantastiskt tävlingsmånad! 🌟Efter många år av energibrist pga #sköldkörteln har jag äntligen fått tillräckligt med energi för att träna sprint igen! Det är galet kul men också väldigt slitsamt. Det är så himla lätt att hamna in i en spiral där man bara vill ha mer och mer. Kroppen har sedan tisdagen gett signaler på att jag måste lugna mig lite. Så nu måste jag stanna upp ett tag och tacka kroppen för alla upplevelser den gett mig i juni 🙏🏻 #paybacktime

A post shared by Hanna Wiss 🇸🇪🇦🇽🇫🇮 (@misshwiss) on Jul 1, 2017 at 3:52am PDT