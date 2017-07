Första utomhusguldet för Kristian Bäck – plåster på såren efter EM-flopp och VM-miss

Det sågs inga åttametershopp i Kalevaspelens jämna längdfinal. Vasa IS Kristian Bäck stod för det längsta hoppet och tog hand om guldet.

Bäck stod för guldskuttet i den fjärde hoppomgången då han landade på 791. Det var tre centimeter längre än silvermedaljören Arttu Pajulahtis notering från den andra omgången.

Vasa IS-hopparen Bäck har tidigare firat FM-guld inomhus men på utomhusbanor var det här hans första guld. Roni Ollikainen knep brons med 782.

– En bra tävling, tyvärr kom den där åttametersgränsen inte, men i dag kämpade vi om guldet och det kom, vilket såklart ger lite plåster på såren efter den dåliga inledningen på säsongen, säger Bäck som missade final i U23-EM i Bydgoszcz.

– Polen floppade ju totalt, så det är klart man blir ganska glad när man åtminstone vinner här i Kalevaspelen.

Vad betyder det här guldet för dig?



– Det är en av många medaljer jag kommer att få, hoppas jag åtminstone, skrattar 21-åringen till. Man måste ju börja nånstans, nu har jag guld i Kalevaspelen – nästa gång kanske det blir i ett (internationellt) mästerskap.

Ingen över åtta meter



Bäcks segerresultat kom i medvind på 3,8 meter per sekund. En för kraftig medvind för Bäcks smak, en jämn bris på omkring två meter i sekunden hade varit lämpligare.

Trots medvinden var VM-gränsen 815 aldrig hotad under finalen. Silvermannen Pajulahtis årsbästa 810 räcker just nu till London via ranking, men det kan hända att han fortfarande ramlar ut innan tidsfristen för VM-gränser går ut på söndag.

– Jag siktade på VM-gränsen men vet inte riktigt vad som gick snett. Kanske det var nervositet, konstaterade Pajulahti efteråt.

– Tävlingen var en besvikelse. Jag vet att formen är god, men det bara inte lyckades i dag, säger i sin tur den inhemska statistiktvåan Kristian Pulli som bara slutade fyra med 779.

Revansch i Universiaden



Kristian Bäck får vänta på sin andra stortävling efter den smått sensationella femteplatsen i EM i Amsterdam förra sommaren.

– Nog harmar det, jag har ändå tänkt på VM hela säsongen. Men egentligen släppte jag redan VM-drömmen i nåt skede, säger Bäck som var vilsen med sin teknik i början av säsongen.

– Om jag direkt fått det att funka kanske det varit lite lättare att sen få till det där superhoppet 815. Men jag väntar nu i två år och hoppar till VM då istället. Då kan jag kanske till och med kämpa om medalj, nu skulle målet varit att komma till final.

Hur laddar du nu om efter misslyckandet i U23-EM och den uteblivna VM-platsen?



– Friidrott är ju fullt av besvikelser, konstaterar Bäck lugnt och fortsätter att han söker revansch i Universiaden i Taipei där han är ute efter medalj.

– Jag hoppas också verkligen att jag kan hoppa åtta meter den här säsongen, det har absolut varit målet. När man sen gjort det får man sätta upp nya målsättningar, men man måste ju börja nånstans.

Resultat

1. Kristian Bäck 791

2. Arttu Pajulahti 788

3. Roni Ollikainen 782

4. Kristian Pulli 779

5. Kalle Salminen 767

6. Joona Kokkola 749

7. Miika Mäkinen 745

8. Pyry Keränen 712

9. Otto Kilpi 707

10. Iikka Alingue 698

