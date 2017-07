Framtiden blir grå och fylld med luft

När tiderna är sämre och vi känner oss pressade söker vi trygghet i det bekanta, till exempel husmanskost. När vi är tillfreds kräver vi nya, spektakulära matupplevelser. Den brittiske framtidsforskaren Morgaine Gaye försöker skapa prognoser för vad vi kommer att äta och hur vi vill uppleva ätandet på basis av en människa och ett samhälle i ständig förändring.

- Människan är konstig. Det är som om vi aldrig lärde oss av det förflutna, menar doktor Morgaine Gaye. Vi ser det med krig, Vi upprepar samma misstag, om och om igen.

- När vi är i nuet känns det som sanningen med stort S. Det känns bra och vi tror att nuet pågår för evigt. Vi vet att vi tror att det pågår för evigt, för vi inreder våra hem därefter och tycker att det är det coolaste som finns.

- Men tittar du på ett gammalt fotografi från 1970-talet så kan du inte tro att du en gång hade ett grönt badrum med röda virvlar och en knallorange matta på golvet.

- Vi ser en viss typ av estetik, till exempel vitt badrumskakel i ett café och glödlampor i taket och skrattar, åh så 2017. Till sist når vi en kritisk vändpunkt och styr i på nästa grej.

Flera möjliga framtidsscenarier

Doktor Morgaine Gaye som är matfuturolog. Hon använder sig av moderna, vetenskapliga metoder inom bland annat historia, kulturvetenskaper, marknadsföring och konsumentbeteenden för att upptäcka en eller flera möjliga eller förväntade framtidsscenarier och hur de i sin tur kan påverka vår upplevelse av mat.

Hur kan vi då förstå och förutspå framtiden om vi bara kan uppfatta nuet och det som har varit? Vi måste först studera och förstå människan i sin omgivning.

- Det börjar med en föraning. Jag är naturligt mottaglig och använder en stor del av min tid till att betrakta mat, människors beteenden, mode, nyanser och detaljer. Jag reser mycket omkring i olika länder.

Spontan sång i metron. Flashmob med hurriksi.fi i metron Bild: YLE/Janne Lindberg

- Jag har en katalog i huvudet av sådant som jag sett förut och försöker para ihop liknande upplevelser från en annan kategori. Jag kan till exempel märka att människor i tunnelbanan i London inte bär armbandsur och tycka att det är intressant.

- Jag kan samtidigt notera att folk inte längre äter frukost, lunch eller middag, men istället har mera sex och undra vad det här betyder om till exempel begreppet tid.

- Jag försöker sedan bevisa eller motbevisa en tes som jag har lagt upp. Tesen blir tills sist en idé som jag försöker bevisa om jag tycker att den är tillräckligt solid.

Vilken roll spelar maten i den här processen?

- Maten spelar en stor roll, men jag tror faktiskt att den kommer sist eftersom jag inte tror att mat existerar i ett vakuum. Maten är en del av allt annat. Den definierar vem vi är. Den är en del av den kulturella diskursen tillsammans med kläderna vi bär samt hur vi tänker och lever.

Kroppkakor med lingonsylt och grädde Öländska kroppkakor med lingon och grädde Bild: Leo Gammals

Prestation, rädsla och perfektion

Trender kommer och går, vissa är flyktiga, andra består. Men vad händer just nu och vart tror doktor Morgaine Gaye att vi är på väg?

- Vi har levt i en tid av perfektion och upplevt att vi har behövt vara perfekta. Det har också inneburit krav på att prestera, att vara tillräckligt bra och bli ännu bättre. I synnerhet 20-30-åringar, till och med tonåringar, känner sig pressade att prestera. Höga förväntningar ställs också via sociala medier.

- De är rädda att misslyckas och känner en rädsla inför världen. Det här leder till människan börjar bete sig och sträva efter att uppnå sina mål på ett särskilt sätt. Ofta leva mera inrutat och tryggt.

Estetisk nostalgi i gatubilden

När världsläget är omtumlande söker människan trygghet i sin vardag, lever så att säga mindre, som Morgaine Gaye uttrycker det. Det tar sig bland annat uttryck i trender som pockar på nostalgi och en glorifiering av tidigare epoker.

- I tider när vi inte känner oss riktigt trygga och säkra, till exempel vid ekonomisk depression, vill vi hoppa tillbaka till en tid vi upplever bekymmerlös. Det kan vara 1970-60-50-talet med olika referenser som får oss att känna oss trygga och må bra. Men vi kan inte fly nuet, inte helt och hållet i alla fall.

Interiör från ett steampunkkafé i Kapstaden. Bardisken i Truth Café i Kapstaden Bild: Public domain / Shanna Jones

Idag är det till exempel inne med cocktailbarer med spion- och krigstema. Vi leds in i andra världskrigets och det kalla krigets miljöer där vi iklär oss rollen som spion eller agent, medan vi läppjar på en cocktail som en professionell mixolog har skapat efter eget recept.

Öl från ett lokalt mikrobryggeri dricker vi i en pub med inredning från 1800-talets industrialism. Stilen kallas steampunk. Vi omges av kugghjul och stora maskindelar som kan ha tillhört en oceanångare eller ett gammalt lokomotiv. Det doftar brännolja och tjära. Sherlock Holmes kan dyka upp precis när som helst.

Vuxna som vill vara barn

Från Japan kommer trenden med unga vuxna som inte vill växa upp. Den kallas för kiddult, där 20-30-åringar klamrar sig fast vid barndomen genom att köpa leksaker, spela spel och titta på tecknade serier.

På menyn hittar vi bland annat efterrätter och bakverk med mycket socker i, till exempel färgglada mjukglassar med sockervadd och enhörningsmat med pastellfärgade cupcakes, maränger, sushi och smoothie bowls i regnbågens alla färger.

Den japanska bentolådan, som mödrar uppfann för att barnens skulle äta mera hälsosamt passar också bra in i stilen.

Japansk bentolåda med seitan, rotfrukter och frukt. En japansk bentolåda med seitan, rotfrukter och frukter. Bild: Public domain / gamene

Leken, rollspelen, nostalgin är också tecken på ett visst mått av välstånd, men som i längden leder till tristess och en jakt efter nya upplevelser.

Från hipster till grå mus

Morgaine Gaye tror inte att dagens perfekta människa med sin prestaionsångest och weltschmerz kommer att bestå. Inte heller de vuxna barnen, den urbana hipstern eller den motionsivrige maratonlöparen som betonar ett hälsosamt leverne,

- Jag upplever att vissa har fått nog och börjat revoltera mot den här livsstilen. Det är en ny form av självaktning och självacceptans som omvärderar våra nuvarande ideal och vår uppfattning om det perfekta.

- Det verkliga jaget får mera plats, med större betoning på essensen och relevansen i det liv vi lever och äktheten i den mat vi äter.

- Det är en övergång från ett inrutat liv till ett större liv, mera frigjort och otvunget. Det är en flykt från behovet av att vara perfekt och att leva i rädsla och ångest Vi är inte där ännu, men kanske 2050, säger Morgaine Gaye med ett leende.

Framtidens människa är en vanlig, intetsägande och tråkig person som är omöjlig att skilja från mängden.

Men framtidens människa är inte en färgglad och flummig relik från 1960-talet, snarare en grå mus.

- Det är en typ som inte är upptagen med att ta hand om sig själv, som inte är upptagen med att vårda sig och trimma sitt skägg. Det är en vanlig, intetsägande och tråkig person som är omöjlig att skilja från mängden.

- En person som bara finns ibland oss och som inte väcker uppmärksamhet. För i en grupp av människor där alla vill sticka ut är det hen som sticker ut. Personen som saknar definition, alltså inte är en subkultur och just därför blir en subkultur.

folksamling Bild: YLE

Morgaine Gaye pratar om en så kallad ful estetik, med sloganer som Ugly is the new beautiful.

- Jag tror också på ett antimode-mode. där man kombinerar allt med allt och där folk ger fan i hälsa och välmående. Man klär sig i mormors kläder och en genderneutral stil där han och hon suddas ut. Man är politiskt inkorrekt och bryr sig inte om sådant man borde bry sig om.

Svart estetik och växtproteiner

Just nu pågår en trend som för oss tillbaka till Moder jord. Morgaine Gaye kallar den för Back to the land. Det är fråga om en svart estetik med bland annat ätbar mull, alger och aktivt kol.

Det är nu inne med att lägga till litet aktivt kol i till exempel bröddegen och baka svarta hamburgarbröd.

Trenden går lätt att sammanföra med den globala jakten efter nya källor till växtproteiner, men också till nya upplevelser. Människan är nyfiken av naturen och det har aldrig funnits så många sätt att bli underhållen på när det gäller matupplevelser som idag.

Dr Morgaine Gaye Doktor Morgaine Gaye Bild: morgaine gaye / bellwheater

Oändliga valmöjligheter

- Nutidens valmöjligheter och frigjordhet är ett relativt nytt fenomen, som en del av våra föräldrar inte har upplevt, konstaterar Morgaine Gaye. Vi kan mycket långt välja vad vi vill äta, vilket också har lett till att vi har blivit uttråkade.

- Tidigare gick folk på teater och sedan på middag. Idag är middagen teatern. Om man tänker på förväntningarna vid matbordet så känns fine dining redan föråldrat. Det räcker inte längre med vitklädd personal som svävar ovanför dig med vita dukar och servetter.

Fine dining

- Folk vill ha nya upplevelser. De vill känna sig bekväma och ha möjligheten att välja mat som någon lagar mycket bättre än de själva kan, plus teater, plus det sociala. Den upplevelsen skall finnas från första stund kunden stiger in tills hen lämnar lokalen, menar Morgaine Gaye.

När det gäller upplevelser av mat så håller dofter och texturer eller konsistenser på att utmana smakerna. Det skall inte bara smaka gott utan du skall också få en doftupplevelse. Det kan vara luktsignaler som förs in i näsan så att du tror att du äter det du känner doften av, fast det i verkligheten kan vara något helt annat.

Doftforskning vid Stockholms universitet Doftforskningen storsatsar i Sverige. Bild: Stockholms universitet.

Måltidsdrycken kan matcha parfymen du bär, men nu är parfymen drickbar. Kaffet till efterrätten serveras i koppar som du kan äta upp tillsammans med teskedarna av choklad, utskrivna med en 3D-printer. Knäckebrödet serveras slemmigt och avokadon är fluffig och knaprig.

När varmrätten dukas fram och paketeras upp avslöjas en självlysande och vandrande överraskning som ögongodis. Mat som rör på sig, det vill säga en till synes levande konsistens är snart här, tror Morgaine Gaye.

Teater vid matbordet roade redan romarna och medeltidens högre stånd runt om Europa. Påfåglar som sprutade eld och duvor som flög ur ett enormt pajskal var två uppskattade konststycken.

Pop-up restaurang i en grotta. Kökspersonal i Tytyri Bild: Yle/Sofia Ekblom

Idag använder vi tekniker och metoder från molekylärgastronomin och fine dining. Vissa har redan överförts till vardagen, till exempel att tillaga mat vakuumförpackad, så kallat sous vide.

Luft blir en viktig ingrediens

- Luft blir en betydande ingrediens i framtiden för den är gratis! Den påverkar både produktens konsistens och pris. Vi kommer att se mat som folk inte tycker om, på grund av dess konsistens eller höga pris, pumpade med luft. Till exempel en avokado som är fylld med luft förlorar sin slemmighet och kan omvandlas till något krispigt. Du får näringen, men luften gör produkten billigare.

Tänk dig avokadon som knaprig. Fleara avokado halverade och upplagda. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

- Vi kommer också att få se mycket vegetariskt baserade mellanmål och tilltugg i det sötare segmentet, till exempel glass av gröna ärter, morotssorbet samt en mängd nya, söta produkter av kikärter. Kikärter som hummus med choklad och apelsinsmak, kikärter i olika knapriga format, mjuka och flytande, till exempel som glasyr, skrattar doktor Gaye.

Råvaror och koncept kommer alltså att omvandlas radikalt och segla fritt mellan olika segment och kategorier. Salt blir sött och sött blir salt eller kanske umami.

Och när 3D-printern blir en artikel i varje hushåll kommer även du att kunna massproducera mästerverk som bara den skickligaste konditorn kunde skapa för hand på 1700-talet.