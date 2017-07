Ivriga seglare och åskådare på årets Small Ships' Race

Trots att de mörka molnen hopade sig i öst och det mullrade hotfullt klarade sig årets upplaga av Small Ships’ Race i Lovisa utan regn.

Molnen cirklade runt Skeppsbron i Lovisa men förutom några lätta stänk klarade sig både publiken och deltagarna från regnet. Vid horisonten syntes blixtar ackompanjerat av åskans muller men trots det tittade solen fram bakom molnen och det blev nästan varmt.

Det såg hotfullt ut men Skeppsbron klarade sig utan regn. Seglingstävling. Bild: Yle/Sofia Strömgård

Under lördagen startade kölbåtar, allmogebåtar, Göteborgsekor och jollar under eftermiddagens tävlingar.

Dessutom ordnades tävlingar med SUP-bräden och Robin Hund och hans glada orkester bjöd de yngsta besökarna på musik. De små kunde också roa sig med en hoppborg och ponnyridning.

Stark tradition

I närheten av danspaviljongen där Robin Hund och hans glada orkester sjunger, sitter Alexander Lökfors tillsammans med sin son Victor. De har precis hunnit avnjuta en våffla.

– Det är en tradition att komma hit, väder som väder, säger Alexander Lökfors.

– Vi bor här jättenära, inflikar Victor Lökfors.

Alexander Lökfors är nöjd över att det finns program för barnen. Alexander och Victor Lökfors. Bild: Yle/Sofia Strömgård

Familjen planerar att följa med tävlingen och sedan köpa lite lakrits.

– Och sen så måste vi väl gå till hoppslottet i något skede.

Charmiga båtar

Alf Lindholm och Sture Englund har stött på varandra i folkvimlet och står och pratar vid de röda strandbodarna.

– Jag är här för Lions och säljer lotter. Man kan vinna den här båten, en liten och smäcker båt med elmotor, säger Lindholm och visar upp den ljusblå båten.



Alf Lindholm (till vänster) och Sture Lindholm går alltid på Small Ships' Race i mån av möjlighet. Alf Lindholm och Sture Englund. Bild: Yle/Sofia Strömgård

Englund bor nära Skeppsbron och brukar alltid komma till evenemanget om han bara kan.

– Jag bor så nära här. Jag går hem emellan och kommer tillbaka mellan varven. Det samlas folk här och man träffar bekanta. Minglandet är viktigt.

Lindholm tycker att de gamla båtarna på Small Ships’ Race har sin charm.

– Det är gulligt och sött på sitt sätt. Under en tid fanns det hemskt ivriga seglare som köpte gamla Göteborgsekor och fixade dem i skick och deltog i seglatserna här. Nu får vi hoppas att den yngre generationen fortsätter.

Många deltagare

Enligt tävlingschef Birger Bengts har Small Ships’ Race inte haft så många deltagare på flera år, vilket förstås är positivt.

– Vi hade fem klasser i dag och det är väldigt roligt. Igår var det underligt jämnt, i dag ser det ut att vara betydligt ojämnare.

Birger Bengts hade förberett sig på regn. Birger Bengts. Bild: Yle/Sofia Strömgård

På Lovisafjärden låg havet spegelblankt och jollarna tog sig fram i en mycket maklig takt. Bengts säger att väderleksförhållandena inte var optimala.

– Det var helt bleke när vi började, nu är det lite bättre. Några värre regnskurar har vi inte fått tillsvidare tack och lov.

Åskvädret som färgade horisonten mörkgrå drog som tur var österut.

– Det här är sista starten, snart är alla i mål. Men tre båtar seglade Svartholm runt och de har vi inte sett till än.

Gamla bekanta

Stina Vikman står på bryggan vid hamnen och tittar ut över jollarna som precis ska segla iväg i dagens sista start.

– Min brorson seglar med i tävlingarna. I första starten blev han andra och nu ska han starta andra starten.



Stina Vikman följde med starterna. Stina Vikman Bild: Yle/Sofia Strömgård

Hon gillar att följa med tävlingarna även om hon inte brukar segla själv.

– Jag har seglat som yngre med min bror men nu seglar jag inte mera.

På evenemanget träffar Vikman en hel del gamla bekanta som hon vanligtvis inte ser.

– När det ordnas så tycker jag att man kan komma och träffa bekanta. Här ser man folk som man annars inte träffar, som gamla skolkamrater.

Under kvällen bjöds det även på dansmusik och livemusik av banden Honkatonk, Lost in L.A. och Dr Helander & Third Ward feat. Little Willie.